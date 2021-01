El mensaje con que Vesta Lugg confirmó su bisexualidad: "Quiero amar a quien quiera amar"

Tal como muchos famosos, Vesta Lugg decidió interactuar con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas en la que rescató algunas sentencias para señalar si eran verdaderas o falsas.

Las inquietudes se enfocaron en distintos temas, pero uno de ellos apuntó directamente a su orientación sexual. "Eres bi", escribió una persona junto al emoji de un arcoiris. Esto provocó que la influencer se refiriera al tema con un extenso mensaje en el que confirmó su bisexualidad.

"True", partió diciendo Vesta Lugg. "Creo que la sexualidad es fluida. Y quizás más niña, por la información que tenía, supuse que, como siempre estuve con hombres, era hetero", agregó, para luego explicar cómo se desprendió de sus antiguas concepciones en torno a su sexualidad.

"Más grande, más libre y desde el privilegio que tengo de poder tratar estos temas libremente, viviendo experiencias fluidamente, y que estoy en un ambiente que me lo permite también (no todes tienen ese privilegio), puedo decir que quiero amar a quien quiera amar, y deconstruir lo que pensé que tenía que ser por lo que me decían que significaba ser mujer", finalizó.

Vesta Lugg confirma su bisexualidad - Instagram

La relación de Vesta Lugg con Pablo Galdames

Recordemos que actualmente la influencer mantiene una relación con el futbolista Pablo Galdames, actual jugador del Vélez Sarsfield de Argentina.

La joven confirmó su vínculo respondiendo al comentario de un seguidor en redes sociales, luego que este arremetiera en contra de su pareja por el mensaje que dejó en una de sus fotografías. Vesta Lugg explicó que mantienen una relación y que por lo tanto, no le ofenden sus expresiones.

"Mario, pasa que Pablo es mi pololo y sus comentarios son muy queridos por mí. Y tenemos una relación sana y bella, y me encanta compartir esas buenas energías con el mundo. ¿Me apañas celebrando esas buenas energías?", escribió.

"Claro que sí. Si es así te apoyamos querida 💔💋🌈", contestó uno de los involucrados. No obstante, el comentario no fue la única confirmación, ya que más tarde, la joven reafirmó sus palabras compartiendo un mensaje en Twitter.

Ver más

Denise Rosenthal y Flor de Rap llegan al primer lugar en tendencias de YouTube

Yamila Reyna revela íntimos detalles de su relación con Diego Sánchez: "Vivimos hot"

Mayte Rodríguez se confiesa: "Nunca he lucrado con mis relaciones, yo no me dedico a la farándula"