Rocío Toscano revela el nombre de sus mellizos: "Faltan tres semanas..."

Solo tres semanas quedan para la llegada de los mellizos de Rocío Toscano, actriz conocida por su papel en la teleserie Verdades Ocultas, de Mega. La intérprete ha compartido parte del proceso a través de su cuenta de Instagram, en donde recientemente reveló los nombres de los pequeños.

Sus hijos se llamarán Alma y Luca, tal como señaló en una nueva publicación en la plataforma. La actriz acompañó el anuncio con una reflexión sobre sus últimos días de espera, reconociendo que está aprovechando de descansar y dormir.

"Faltan 3 semanas para conocer a Alma y Luca, y la ansiedad me esta matando jajaj. Que eterno se hace este último proceso, pero como me dice me terapeuta, la paciencia es la ciencia de la Paz", escribió Rocío Toscano.

"Estoy aprovechando cada segundo de hacer literalmente nada, dormir mucho y del silencio. Sobretodo disfrutando mis últimos días como Rocío antes de ser mamá", agregó la joven actriz de 27 años.

Rocío Toscano revela el nombre de sus mellizos a tres semanas de su nacimiento - Instagram

Su doble embarazo

El pasado 24 de noviembre, Rocío Toscano publicó una imagen de su abultado vientre. En el registro, aparecía acostada en el césped y pidiendo perdón "por el spam".

La actriz contó que el nombre de la niña ya estaba decidido y que esperaba poder tener pronto el del niño. Incluso solicitó opciones de los usuarios, que ofrecieron alternativas como "Lautaro", "Gonzalo", "José" y "Vicente".

