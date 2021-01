"¿Te llevas mal con Ignacio Lastra?": Julia Fernandes aclara su relación con el ex chico reality

A tres años del accidente que sufrió junto a Ignacio Lastra, Julia Fernandes se refirió a su relación con el ex chico reality. Recordemos que los famosos comenzaron un romance en el reality Doble Tentación, el que terminó luego del choque que sufrieron en Providencia el año 2017.

La brasileña habló sobre su vínculo durante la dinámica de preguntas y respuestas que últimamente se ha tomado las cuentas de los famosos en Instagram. De esta manera, contestó una serie de sentencias aclarando si eran verdaderas o falsas.

"¿Te llevas mal con Ignacio Lastra?", consultó una persona. En este contexto, Julia Fernandes aclaró que ambos mantienen cariño por el otro. "Falso: ambos nos queremos mucho, dejamos eso claro el uno al otro. Yo siempre lo voy a querer", dijo.

Julia Fernandes sobre Ignacio Lastra - Instagram

"Fui sacada de su pieza"

Otra de las preguntas que recibió Julia Fernandes en torno a Ignacio Lastra, la invitaba a aclarar si dejó a su ex pareja en el peor momento "según la prensa". Ante esto, la modelo de origen brasileño contestó que es falso.

"Fui sacada de su pieza a la fuerza porque no me quería ir. Fueron sin duda los peores días de nuestras vidas, me costó mucho entender todo y hasta hoy me cuesta. Sólo quien está en su lugar puede saber, pero el tiempo es rey y cura heridas y corazones", dijo.

Julia Fernandes sobre Ignacio Lastra - Instagram

Por otra parte, le preguntaron si sigue manteniendo el contacto con el resto de los participantes del reality. "Adoro a todos mis amigos del reality sin excepción… Quizá no sea tan cercana de algunos, pero siempre hay un mensaje de cariño. Y sé que si veo a cualquiera en la calle, salgo a abrazarlos", comentó al respecto.

Julia Fernandes sobre sus compañeros de Doble Tentación - Instagram

