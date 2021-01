Eliana Albasetti revela desubicada pregunta que le hicieron sobre su peso 

Hace seis meses se convirtió en madre por segunda vez, y la ex modelo Eliana Albasetti ya ha debido lidiar con la presión que ejercen algunos de sus seguidores por bajar de peso.

En entrevista con La Cuarta, la madre de Emilia y Luján, reveló una de las preguntas más desubicadas que le han hecho en redes sociales. "Sin dudas, la que me hicieron hace unos días: Por qué había engordado tanto…", reveló la animalista.

Pese a las criticas, la ex chica reality revela que sus prioridades han cambiado y bajar de peso ya no es una de ellas.

"Estoy mucho más gordita porque acabo de tener una bebé, tiene seis meses, no me voy a poner a hacer dieta ahora porque estoy en período de lactancia, estoy feliz con mi bebé", comenzó explicando.

La argentina reveló que está concentrada en disfrutar de su familia. "No estoy haciendo mucha gimnasia, casi nada, porque entre la casa, mi bebé, mis perros, mi hija más grande, no me queda tiempo de nada, pero las estoy disfrutando a concho, agregó.

A diferencia de su primer embarazo, esta vez Albasetti no tiene ansiedad por bajar los kilos ganados. "No tengo ningún traje de baño que me entre, ¡jajajá! Es heavy, pero tiempo al tiempo. Ya me pasó con la Emi que engordé un montón y después volví a mi peso en un tiempo considerable. Los años son distintos, la época es distinta, ya no tengo el mismo cuerpo que a los 20, y tampoco la misma cabeza", aseguró.

Preocuparse por las calorías ya no es relevante en su vida, asegura Eliana. "Uno pasa por etapas, la época de preocuparme, estar loca y privarme de cosas por no engordar ya pasó. Fui modelo desde los 15 años, trabajé en un montón de lados, un montón de países, me cuidaba mucho, todos los días en el gimnasio, pero ya pasó esa etapa. Ya lo viví, ya lo exprimí y ya está", cerró.

Eliana Albasetti - Instagram

Eliana Albasetti pasó la Navidad con su hija hospitalizada

Eliana Albasetti pasó la Navidad en un centro asistencial junto a su hija Luján, quien sufrió un accidente doméstico, que afortunadamente no pasó a mayores.

Luego de varios días siendo sometida a estudios y evolución, la pequeña volvió a casa con sus papás. Federico Koch, pareja de la artista y padre de la menor, fue quien informó anteriormente sobre lo ocurrido.

"No sé si ustedes sabrán, pero mi hija está internada. Está internada hace varios días, está bien. No tiene nada grave por suerte. Está estable, está con la Eli", escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo indicó que tanto él como su otra hija, Emilia, pasaron la Navidad en casa de su mamá. Por su parte la actriz se quedó con Luján, a espera de su recuperación.

Eliana junto a sus dos hijas, Emilia y la pequeña Luján - Instagram @elialbasetti

