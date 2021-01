Carolina Guerra lucha por brindar una mejor calidad de vida a las familias de Chocó

'Somos uno por Chocó', así se llama la campaña que Carolina Guerra lanzó hace aproximadamente un año. Esta se centra en el trabajo constante para dignificar la vida de las comunidades que habitan en este departamento colombiano.

La actriz de 34 años ha decidido viajar por varios de los municipios y así conocer la situación en las que viven para poder ayudarles. Cabe destacar que hace unos 4 años estos grupos familiares se vieron obligados a permanecer en Chocó tras ser desplazados por la violencia.

Carolina Guerra compartió imágenes de Chocó

Hasta el municipio Río Sucio llegó la artista nacida en Bogotá. Dicha localidad fue golpeada por un "implacable incendio" que devoró cientos de hogares, contó la también modelo.

Desde sus redes sociales difundió fotos y videos, afirmando que desde hace un mes la comunidad habita en condiciones precarias, también debido a las inundaciones.

Estas calamidades les obligan a subsistir, atravesando por distintas dificultades.

"¿Se acuerdan de Río Sucio? El municipio del Chocó que fue noticia hace poco por un incendio que devoró las casas de la comunidad. Ese. Les cuento que desde diciembre está completamente inundado. Fuimos a ver la situación", escribió Carolina Guerra en su cuenta de Twitter.

En el material se aprecia las maniobras que los habitantes deben cumplir para trasladarse de una casa a otra o sencillamente para llegar a una tienda y adquirir alimentos.

Su equipo de colaboradores precisó que la profundidad de las inundaciones es de "tres a cuatro metros".

Además de la visita y la esperanza de ofrecer soluciones a la comunidad de Chocó, Carolina Guerra llevó ropa, juguetes y productos de aseo para todos los vulnerables.

Debió enfrentarse a varios detractores

Algunos usuarios aseguraron que Carolina Guerra solo busca una forma de "hacerse famosa". Por el lamentable señalamiento, la actriz decidió responder.

"A las personas que me dicen que tengo síndrome de “Salvadora blanca” les digo antes que nada que yo no estoy salvando a nadie. Tampoco estoy trabajando sola, somos un equipo y no podemos hacer nada sin la ayuda y las habilidades de la comunidad misma. Ah, y tampoco soy blanca.", expresó.

La también presentadora continuo en Twitter y afirmó: "Lo que hacemos viene desde el amor y con un inmenso respeto por cada persona".

"Jamás muestro lo que YO hago sino los proyectos y las situaciones que considero necesitan de visibilidad. Hay una gran diferencia. Pongan la energía que usan para criticar al servicio de algo positivo", sentenció.

Cuatro kits diseñados para ayudar a las familias

En mayo de 2020, la activista de causas sociales ofreció a Nueva Mujer una entrevista donde detalló cómo se repartirían las ayudas que reciban las comunidades de Chotó. En este sentido habló de cuatro kits.

Alimentos por un mes (Kit Familia)

Filtro de agua (Kit Agua)

Tapabocas e insumos de higiene y prevención (Kit Cuidado)

Productos de higiene femenina por un año (Kit Mujer)

"Son para atender las urgencias específicas de la población chocoana y que estaremos entregando con la ayuda de la patrulla aérea, la misión de verificación y entregas de Naciones Unidas. Además con la red de más de 300 organizaciones de Colombia Cuida a Colombia", explicó Carolina Guerra.

