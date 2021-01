Aseguran que Bárbara Rebolledo demandó a Nacho Gutiérrez y pide millonaria indemnización

Sergio Rojas y Hugo Valencia en su programa Que te lo digo, que se transmite vía Instagram Live, nuevamente generaron polémica con una nueva noticia. Esta vez, protagonizada por la animadora Bárbara Rebolledo y Nacho Gutiérrez, quienes estarían enfrascados en un asunto judicial.

Según los periodistas de espectáculo, la animadora y ex rostro de TV+ habría demandado a Gutiérrez y ambos se enfrentarían en una audiencia en febrero.

Todo se dio luego de que Hugo Valencia comentara que Nacho Gutiérrez habría incidido en su salida del matinal Bueno días a todos y que Pamela Díaz lo defendiera en Me Late Prime, diciendo que el periodista habría tenido un generoso gesto con los trabajadores del matinal en plena crisis económica de TVN.

Sin embargo, en ese momento Sergio Rojas señaló que "recibo un WhatsApp y me dicen que eso es mentira porque sino le habría pagado a la Barbara, ya que él hizo que la echaran".

Rojas, quien también es panelista del programa Me Late, explicó que según Bárbara Rebolledo, esta habría sigo despedida de Cariño malo, programa que hacía junto a Gutiérrez y la productora de este, en extrañas circunstancias.

Según consignó En Cancha, la animadora habría demandado a Gutiérrez por despido injustificado, y estaría solicitándole entre 13 y 14 millones de pesos por el trabajo realizado, feriados, mes de aviso, entre otros.

"Nada de mala onda, yo creía que tenía buena relación con él, pero se portó pésimo. Es lo chanta que he conocido en la vida", relató Sergio Rojas como parte del mensaje que recibió de Rebolledo.

"De empresario generoso, mentira, él profita de aquellos de los que ayuda para quedar como bueno", agregó Bárbara.

Rojas aseguró que había intentado hablar con Gutiérrez sin éxito, pero en conversación con cercanos al aludido, estos le confirmaron que él tiene la intención de pagarle a Bárbara, pero ella no habría aceptado el acuerdo.

El despido de Hugo Valencia

Durante una transmisión en vivo con el periodista Sergio Rojas, Hugo Valencia contó que Ignacio Gutiérrez quiso sacarlo del Buenos Días a Todos, cuando este formaba parte del matinal de TVN.

"Yo al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del Bienvenidos a TVN, Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo 'en la que me metí"", comentó entre risas.

Luego que Sergio Rojas preguntara por el desenlace de la historia, Hugo Valencia explicó que no quería hablar más del tema. Sin embargo, precisó que el ex conductor del programa "después me conoció y no le caí bien. Nada. Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato".

Ignacio Gutiérrez desmintió las acusaciones de Hugo Valencia

Tras las palabras de Hugo Valencia, Ignacio Gutiérrez se refirió al tema indicando que los problemas que ha tenido durante su carrera televisiva han sido conocidos públicamente, y que no cree que se deban incluir mentiras para hacerse publicidad.

"Todo tiene un límite. En el caso de que alguien se quiera hacer publicidad por algo no creo que tenga que entrar en mentiras ni hablar de la honra de alguien", señaló en conversación con Glamorama.

