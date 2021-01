“Mi abuela y mi polola te agarraron mala”: Amaya Forch revela insólita crítica que recibió por sus personajes

Por su trabajo, los actores están expuestos a las constantes críticas del público, sobre todo si sus personajes son polémicos, o villanos dentro de la ficción. Esto fue lo que le pasó a Amaya Forch, quien compartió una insólita crítica que le hicieron por algunos de sus personajes, algo que la artista se tomó con un halago.

No poder separar al actor del personaje que se está interpretando puede tener algo de bueno y de malo. La capacidad de hacer creer a la audiencia que lo que se está viendo a través de la pantalla es tan real que sobrepasa la ficción, es uno de los desafíos actorales más difíciles.

Amaya Forch publicó en su cuenta de Instagram una crítica que le hizo un sujeto, quien se tomó muy en serio algunos de los últimos roles interpretados por la actriz.

"Voy a hacer honesto contigo. No me caes muy bien. La verdad es que no sigo mucho tu carrera. Pero ya cuando saliste en los 80 y te metiste con Juan ya me empezaste a caer mal", comenzó relatando el usuario.

"Ahora en Dignidad entregaste a Caro. Con los pasaportes. Qué onda tú?? Cómo te prestas para hacer cagar tu imagen de esa forma?", le cuestionó el sujeto a Forch.

Por último, la persona llamó a la actriz a cuestionarse los papeles que elige interpretar. "Mi abuela y mi polola igual te agarraron mala. Y eso que solo estamos hablando de 3 personas. Imagínate algo más general. No sé tú. Piénsalo", cerró.

Por su parte, la actriz se tomó el cuestionamiento del usuario como un elogio a su trabajo y la credibilidad que logran sus personajes. "La pega bien hecha. 😜 Y yo que soy tan autocrítica", señaló Forch.

"Justo los dos personajes de los que me siento orgullosa", agregó la artista.

Amaya Forch publica insólita crítica que le hicieron en redes sociales

Cambio de look

Fin de año fue la fecha elegida por muchas personas para cambiar su look y comenzar el 2021 renovadas, y Amaya Forch no fue la excepción, ya que se atrevió a tinturar su cabello de una forma atrevida y refrescante.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram qué la llevó a optar por esta transformación. "Siempre he sido juguetona y la Faby y Enrique me siguen la corriente. Hace años que les confío mi pelo. A veces ellos proponen, a veces lo hago yo. Hoy le dije a la Faby: ' y si me pones un poco de rojo?' En un minuto ya tenía listo la mezclas y empezó a hacerme las mechas junto con el resto del color. Enrique acompañó el proceso con una playlist de miedo y de vez en cuando me subía una ceja como diciendo 'que tal la música?"", escribió.

Forch invitó a sus seguidores a atreverse a cambiar su imagen de vez en cuando. "Siempre es bueno atreverse a jugar, cambiar y probar. Les gustó como me quedó? A mí me encanta", cerró.



Los usuarios aplaudieron el cambio de look de Amaya y le dejaron cariñosos mensajes. "Me encantó tu pelo maravilloso, me puedes dar el dato porfis", "Ayy te quedó hermoso!! 👏👏", "Me encanta!!!😍", fueron algunos de los comentarios.

Amaya Forch cambia de look - Instagram

Te recomendamos

Millaray Viera celebra el reencuentro con su pololo: “Por fin, amor mío”

Nano Calderón acalla rumores de distanciamiento con Raquel Argandoña: disfrutaron juntos el fin de semana

Yamila Reyna revela íntimos detalles de su relación con Diego Sánchez: “Vivimos hot”