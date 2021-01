Aída Cortés es una de las modelos de OnlyFans (aparte de ser webcam) que ha tenido celebridad por sus contenidos. Exitosa modelo colombiana de OnlyFans confiesa que comenzó "engañada"

Como muchos jóvenes, vio en la plataforma la oportunidad de ganar dinero.

Esto, al no encontrar salida en un mercado laboral cada vez más difícil para los jóvenes en plena pandemia y crisis mundial.

Cortés fue famosa por arrollar a un policía.

Ya había revelado que gana entre 90 y 120 millones de pesos mensuales.

Esto, por parte de Instagram. Contó en Semana que gana mucho más dependiendo del contenido que sube.

Ella factura no solo en la plataforma sino TikTok, Facebook, Instagram y YouTube.

Sin embargo, afirmó que entró "engañada", al buscar trabajo para estudiar negocios internacionales.

Leyó una viso que decía "se necesita mesera", pero entró al modelaje webcam.

Le dijeron que ahí las mejores modelos ganaban entre uno y tres millones de pesos.

Así, la joven pensó alivianar la carga económica de sus padres.

Todo ha cambiado.

“Tengo libertad financiera, quiero sacar mi línea de ropa, y empezar a meterle el corazón a lo que yo realmente amo, que es la música”, agregó en la publicación. “Ahora tengo libertad para poder hacer las cosas por convicción y no por necesidad. No estoy para demostrarle nada a nadie, ni estar pendiente del qué dirán. Ayudo a mis papás, hermanos, y eso es mi felicidad”, afirma con orgullo.

También defiende su trabajo.

"No soy una prostituta, pero si hay una prostituta que sea exitosa, créanme que no es solo por prostituta, sino porque ha trabajado mucho en eso. Si es millonaria es porque le ha metido mucho esfuerzo. No soy prostituta, sino creadora de contenido digital”, explica.