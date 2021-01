Elizabeth Loaiza contó en un video de casi 30 minutos lo que le pasó en la Guajira, al viajar con su novio y amigos. Elizabeth Loaiza denuncia secuestro y extorsión en la Guajira

Esto fue la semana pasada.

Ella etiquetó en la publicación a las autoridades, pero no se sabe si hizo denuncia.

Ella fue en una expedición de más de 60 autos.

Y si bien aclaró que adoró el paisaje y la actitud de la mayoría de la gente, hizo la salvedad de que otras personas fueron groseras.

Pero eso no fue lo peor: ella dijo que en el Cabo de la Vela, un wayúu se peleó con un joven que manejaba un bugui.

Y acusó al indígena de herir con una piedra en la cabeza al fotógrafo de la expedición.

Luego, al regresar al hotel y echar gasolina a las camionetas no los dejaron salir, a pesar de que habían autoridades.

“Nos dijeron que no podíamos salir del hotel si no les dábamos 15 millones de pesos”. A pesar de que dijo que iba a hacer la denuncia a través de redes sociales, continuaron con la extorsión. “Primero es secuestro, nos tienen en el hotel y nos dicen que no podemos salir y, segundo, nos están extorsionando”, expresó la modelo en la red social.

“Pedían la plata porque supuestamente a uno de ellos se le abrió la cabeza, nosotros nunca vimos a esa persona, pero nuestro fotógrafo sí tenía un chichón gigante. Nos dijeron que se le pegó a un cacique y que si no dábamos los 15 millones de pesos, no podíamos salir del hotel”, añadió.

La modelo puso privada su cuenta luego de exponer los hechos.