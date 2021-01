Wilma González sobre su carro de comida: "Había que hacer algo"

Desde que se instaló en Chile, Wilma González ha tenido momentos de gran prosperidad económica y también, tiempos de vacas flacas. Con la pandemia, la ex chica reality, que alcanzó gran fama por su participación en Mundos Opuestos, debió reinventarse, ya que los eventos no son una fuente de ingresos.

Fue de esa forma que llegó al rubro gastronómico. En entrevista con La Cuarta, la española contó que se animó con su propio carro de comida. "Me puse con un foodtruck vegano en Talagante. Me fui a vivir con Nico (su pareja) a Chicureo, y desde ahí viajamos a para trabajar en nuestro carro de comida", comenzó explicando González.

La idea surgió desde antes de la pandemia. "Es complejo, fue un salto importante. Esto comenzó luego del estallido social. Como bajaron todos los eventos y promociones, había que hacer algo, y salió la idea", agregó.

El negocio de la comida le ha ayudado a mantenerse. "Vi en ella una salida. De hecho, pensamos con Nico que la comida que se podía vender siempre, incluso para el estallido vendimos comida en la calle. Aunque no tenga plata, la gente siempre va a comprar para comer. Por lo mismo, pedí un crédito de consumo, y con la pandemia me quedé con el carro estacionado, me tuve que ir a vivir a la casa de mi suegra, y todo sin pega, explicó.

Wilma González luce nuevo look - Instagram

El nuevo look de Wilma

"¡Y aquí el resultado de mi new look!". Con estas palabras, Wilma González dio a conocer su primer cambio de look del 2021. La modelo ha demostrado su gusto por las transformaciones, luciendo distintos estilos de cabello a lo largo del tiempo.

Ahora volvió a sorprender llevando una de las tendencias favoritas del verano: los dreadlocks. Con una publicación en redes sociales, lució su nuevo cabello, caracterizado por estas prominentes y largas trenzas que se extienden casi de la raíz a las puntas.

Wilma González compartió una serie de fotografías mostrando su nuevo aspecto, obtenido gracias al trabajo de Ecotienda Trenzas y Dreads. "¡Y aquí el resultado de mi new look! Me encanta el trabajo de @ecotienda_trenzasydreads", escribió junto a una foto de su pelo.

