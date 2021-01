La pinta de mamá con la que Valerie Domínguez se lució a sus 40 años

Valerie Domínguez sin duda se está gozando su embarazo. A los 40 años ha sorprendido constantemente a todos por los atractivos atuendos que luce para asistir a 'Super like', espacio de noticias y entretenimiento.

La exreina de belleza anunció recientemente que está a la espera de un niño, revelando el sexo del bebé, que se está convirtiendo en uno de los más esperados del 2021.

Valerie Domínguez es una diva embarazada

La modelo y también diseñadora se presentó a 'Super like' con un ceñido traje de color beige y botones frontales que definió su abultada pancita. Al look le agregó unas botas marrones hasta la rodilla.

Desde su cuenta oficial en Instagram, Valerie Domínguez publicó un corto video con efecto de boomerang que acumula más de 285 mil reproducciones.

"No hay mejor sentimiento que el movimiento de VIDA dentro de ti. Me tienes feliz mi pollito (emoji). Feliz noche para todos", expresó la actriz con más de 2,3 millones de seguidores.

Los comentarios no se hicieron esperar y Valerie se llevó decenas de elogios. "Oh my god, qué bella", "preciosa" y "se te nota la felicidad", son algunas de las reacciones. Una de las usuarias incluso se atrevió a preguntarle cómo se llamaría el bebe.

El lujoso anillo de compromiso

Además de su bebé, Valerie Domínguez también dio recientemente otra gran noticia. Y es que el 24 de diciembre, su novio Juan David 'El Pollo' Echeverry le propuso matrimonio.

Pero lo más llamativo del acontecimiento fue el costoso anillo, que según la marca Royal Art, creadores de la joya, puede tener un costo de 17 millones 280 mil pesos colombianos.

La cifra dio mucho de qué hablar y la joya ha sido muy comentada. De hecho, a muchos les parece muy bella y esperan que la presentadora la presuma con mayor frecuencia.

Este es el lujoso anillo con el que se comprometió la pareja - Instagram @valeriedomi

