Millaray Viera sobre su vida: "Me alejaré de todo lo violento, lo tóxico"

Un nuevo mensaje de amor propio acaba de compartir Millaray Viera en sus redes sociales. La comunicadora está empeñada en ser una influencia positiva para quienes la siguen, y una reciente declaración en su cuenta de Instagram es un llamado a alejarse de lo que nos hace daño.

La animadora de Yo Soy publicó un decálogo en su cuenta de cómo trabajará en su cuidado personal de ahora en adelante.

"Aprenderé a identificar todo tipo de violencia", comenzó relatando. "Me alejaré de todo lo violento, lo tóxico", continuó.

Viera señaló que ella misma será su prioridad. "Me cuidaré como si fuera mi propia hija. Me rodearé de personas que no sólo son buenas conmigo, sino también con los demás", agregó.

Por último, terminó con un mensaje sobre el amor. "Comprenderé que el amor no duele ni hace daño. Este será mi mantra x siempre ❤️", cerró.

Sus seguidores agradecieron las palabras de Millaray y tomaron su reflexión para hacerla propia. "Oye qué sabio lo de "me cuidaré como si fuera mi propia hija", muchas veces olvidamos cuidarnos y otras, lo hacemos a tontas y a locas. Tomaré ese pedacito de tu mantra para aplicarlo al mío 🤗(lo otro ya lo aplico) 😘buen día!", le escribió una persona.

"Así es debemos amarnos a nosotros mismo es lo primero", agregó otra.

La animadora de Chilevisión acompañó su texto con una foto mirando fijamente a la cámara.

Millaray Viera - Instagram

La anécdota con su hija Julieta

A través de redes sociales, Millaray Viera dio a conocer el impacto que se llevó al ver el rostro de su hija mayor, quien la esperaba con un maquillaje protésico. Y es que según contó, Julieta es una aficionada a esta práctica.

Este consistía en una herida falsa que se realizó en su nariz, dando la impresión de que estuviera rota. El orificio estaba relleno de pintura roja, simulando el color de la sangre, y se encontraba rodeado de manchas del mismo tono.

Millaray Viera compartió una fotografía del maquillaje, junto a un mensaje en el que describió la reacción que tuvo al verla. "Mi hija mayor me espera así en la puerta. ¡Casi me mataaaaa!", puso en la plataforma.

La animadora considera "que es demasiado seca caracterizándose". Incluso, contó que "cuando me pregunta por qué aún no tiene celular, la respuesta siempre es 'porque quiero que descubras todo lo que eres capaz de hacer antes' y parece que ha dado resultado".

Finalmente, indicó que pese a que ha decidido que su hija no tenga un teléfono celular, pronto podría recibir uno de estos aparatos. "No me odien, no falta taaanto para que tenga uno jajaja", comentó.

Millaray Viera muestra el maquillaje de su hija Julieta - Instagram

Ver más

“Pasado re pisado”: Gissella Gallardo confiesa cómo le cae Coté López

Nano Calderón quiere dejar atrás el pasado y revela si continúa estudiando

“Qué viva la cara lavada”: María José Quintanilla potente mensaje con foto al natural