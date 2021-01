Millaray Viera celebra el reencuentro con su pololo: "Por fin, amor mío"

La relación de Millaray Viera y Cristián Sepúlveda derrocha grandes cantidades de amor en cada publicación de Instagram. Luego de estar distantes por unos días, la pareja se reencontró y decidió celebrarlo.

La pareja de la animadora fue quien compartió una romántica imagen de ambos en las redes sociales. Se les notó felices y acaramelados.

Reencuentro de Millaray Viera y Cristián Sepúlveda

Cuando se está enamorado cualquier distancia y tiempo es eterno, y así lo demuestran ambos tórtolos para todos sus seguidores.

"Después de unos días Sabingueando, se dignó a volver a mis brazos", escribió el "Chino" Sepúlveda junto a la postal. La presentadora de televisión no omitió la foto y respondió: "Por fin, amor mío. Te amo infinito".

Los usuarios no se perdieron el momento y dejarlo comentarios muy positivos para la pareja. "Los amo", "Cuando los veo me dan ganas de gritar qué viva el amor", "se les quiere y respeta" y "lindos, puro amor", son algunas de las reacciones que se aprecian.

Les cayeron a preguntas

Una de las modalidades que utilizan los artistas desde sus historias de Instagram es interactuar con los internautas por medio de una sesión de preguntas y respuestas. Y en motivo del reencuentro todas fueron dirigidas a su vida con Cristián Sepúlveda.

La primera de las interrogantes hizo referencia a su deseo de ser madre nuevamente. Sin embargo, Millaray Viera respondió con sinceridad: "Siempre quise tener dos, así que mi sueño ha sido cumplido. Además, el 'Chino' tiene tres, más que Suficiente".

También le consultaron sobre los rumores de que ambos ya se habrían casado. En esta ocasión fue el "Chino" Sepúlveda quien contestó. "No aún. Todavía no me piden matrimonio", expresó.

"¿De dónde sacan algo así?", agregó Millaray Viera a la respuesta de su amado.

Para aliviar la curiosidad de los usuarios, respondieron a una tercera pregunta donde les asomaron la posibilidad de vivir juntos. Nuevamente sin problemas, la actriz de 33 años fue tajante: "Todo a su tiempo".

"Me alejaré de todo lo violento, lo tóxico"

La animadora del programa 'Yo Soy' publicó recientemente un decálogo en su cuenta sobre cómo trabajará en su cuidado personal de ahora en adelante.

Cabe destacar que Millaray Viera está empeñada en ser una influencia positiva para quienes la siguen. Por tal motivo realizó una declaración donde exhortó a alejarnos de lo que nos hace daño.

"Aprenderé a identificar todo tipo de violencia. Me alejaré de todo lo violento, lo tóxico", expresó la artista.

Viera señaló que ella misma será su prioridad. "Me cuidaré como si fuera mi propia hija. Me rodearé de personas que no sólo son buenas conmigo, sino también con los demás", afirmó en el posteo.

Selló con un mensaje sobre el amor: "Comprenderé que el amor no duele ni hace daño. Este será mi mantra por siempre".

Más de 625 mil seguidores le acompañan en su cuenta oficial

Los seguidores de Millaray Viera agradecieron sus palabras y el tiempo que tomó para la reflexión.

"Qué sabio lo de 'me cuidaré como si fuera mi propia hija', muchas veces olvidamos cuidarnos y otras, lo hacemos a tontas y a locas", comenzó diciéndole una usuaria.

Para finalizar su comentario aseguró que "tomaré ese pedacito de tu mantra para aplicarlo al mío. Buen día".

