María Teresa Matus aclara su relación actual con Daniel Valenzuela

La dinámica de preguntas y respuestas se ha tomado Instagram, por lo que cada vez es más común que los usuarios se muestren dispuestos a aclarar las dudas de sus seguidores. Es también el caso de algunos famosos como María Teresa Matus, quien recientemente fue consultada por su relación con Daniel Valenzuela.

Recordemos que la pareja mantuvo una relación en 2020. Ambos confirmaron su relación en enero de ese año, publicando su primera fotografía juntos. Un mes antes, surgieron sospechas en torno a una posible relación entre el locutor radial y la expareja de Arturo Vidal, debido a un coqueto intercambio de mensajes protagonizado por los mismos en redes sociales. Pero las dudas llegaron a su fin con el registro enseñado por ambos.

Pese a las demostraciones de afecto, su relación terminó cuatro meses después. Así lo reveló la rubia en su cuenta de Instagram, tras las insistentes preguntas de sus seguidores. "Ya no estás con Daniel?", consultó una mujer, a lo que esta respondió "le he respondido mil veces!! Ya no estamos juntos".

¿Cuál es su relación ahora?

En medio de las preguntas y respuestas, una persona le preguntó a María Teresa Matus sobre el vínculo actual que mantiene con el locutor radial, Daniel Valenzuela. "¿Estás con el palomo Valenzuela otra vez?", preguntó una persona. "Mentira. Somos buenos amigos", contestó Matus.

También le preguntaron si está conociendo a alguien en el plano sentimental, a lo que esta respondió negativamente. "Mentira", puso.

