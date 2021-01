Loreto Aravena sobre haber dejado las teleseries: "Tengo menos plata pero más tiempo"

Desde que Loreto Aravena terminó su contrato con Canal 13 en diciembre de 2019, se ha sentido más libre que nunca. La actriz decidió alejarse por un tiempo de las teleseries para dedicarse a otros proyectos y tener tiempo para su hija Ema.

En conversación con el podcast de entrevistas Impacto en el Rostro, comentó que no se arrepiente de su decisión.

"Las teleseries son bacanes pero absorben muchísimo tiempo y uno queda encadenada muchos meses, tienes que estar pidiendo permiso para poder salir y quiero tener un poquito más de libertad", explicó.

Gracias a que es organizada, ha podido estar tranquila en lo económico, aunque obviamente tiene menos ingresos que antes. "Estuve muchos años contratada y muchos años teniendo que pedir permiso. Y ahora quiero ser un poco más libre en ese sentido. Tengo menos plata pero tengo más tiempo", agregó.

La intérprete de "Claudia Herrera" en "Los 80" le llevó a ganar un premio APES - Instagram @loretoaravena

Alejamiento momentáneo

La actriz está segura de que cuando se sienta lista, volverá a la pantalla chica y al formato de teleserie. "A mí me encantan, lo encuentro bacán, me quise dar una pausa nomás. Estoy cero peleada con el género, a mí me encantan las teleseries, las encuentro genial. Lo que pasa es que era mucha pega nomás y cambiaron las condiciones en que a uno lo contratan. Entonces en algún minuto voy a volver, espero que me sigan llamando hasta que me den ganas de volver. Y si no, bueno, ahí veré qué hago".

La artista comentó que igualmente se encuentra trabajando en proyectos fuera de la televisión. "Por ahora estoy en el teatro, estoy con funciones por Zoom con S. O. S. Mamis, estoy escribiendo otro libro, estoy muy pendiente también del libro de las Mamis. Así es que estoy en eso. Tengo una película en abril, voy a seguir con obras por Zoom y espero volver al teatro presencial", señaló.

