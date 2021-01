Aseguran que Hernán Calderón padre tiene una profunda depresión y no quiere salir de su departamento

Luego de que su hijo lo atacara con un cuchillo en su propia casa en Las Condes, el abogado Hernán Calderón ha vivido complejos momentos. Esto, tras iniciar un proceso judicial en contra de Nano Calderón, el cual desencadenó no solo un quiebre en su relación con el joven, sino que también con su hija Kel, luego de que desistiera de levantar cargos de parricidio frustrado en contra de su hijo.

En el programa Me Late Prime de TV+ comentaron las últimas declaraciones que el hijo de Raquel Argandoña dio en su cuenta de Instagram, donde aseguró que no se arrepentía de nada en su vida.

"A lo largo de tu vida… hay algo de lo que arrepientas?", le preguntó una persona en sus stories de Instagram, a lo que el estudiante de Derecho contestó con un tajante "No".

En ese contexto, Pamela Díaz contó que el padre de Nano se encontraba muy afectado por todo. "Una amiga me dijo que estuvo, o que esta, no sé, con una depresión más o menos fuerte, que no quería salir de su casa, que había lamentado todo esto", explicó Díaz, quien agregó que el objetivo del abogado era que su hijo recapacitara con todo lo que le había pasado, pero eso no habría ocurrido.

Por su parte, el periodista Sergio Rojas, confirmó los dichos de la panelista. "Él (Hernán Calderón Salinas) ha hecho un balance con su círculo más cercano y no solo perdió a su hijo, sino a su hija", aseguró y agregó que "confirmo lo que dice Pamela y él estaría con una depresión tan profunda que no quiere salir del departamento".

Nano Calderón - TV+

Nano retoma sus estudios

El tiempo ya ha transcurrido, la justicia mantuvo en jaque sus estudios, pero Nano Calderón está decidido a continuar su carrera universitaria. Así lo dio a conocer recientemente en sus redes sociales.

Sobre su mente pesa una condena de "libertad vigilada", a causa de daños, lesiones y amenazas. Sin embargo, el joven está dispuesto a seguir adelante.

"¿Podrás terminar tu carrera?", preguntó directamente un usuario en sus stories de Instagram. Nano Calderón fue claro y contestó: "Sí, de hecho sigo estudiando derecho". Junto al escrito compartió un emoji alusivo a la profesión.

Cabe destacar que el hijo de Raquel Argandoña debió cumplir parte de su medida cautelar en una clínica psiquiátrica. Esto con el fin de descubrir y aliviar aquellos pensamientos que le incitaron a agredir a su propio padre.

A mediados de diciembre de 2020 se le concedió la salida con algunas prohibiciones: 6 meses sin acercarse a la víctima, 2 años sin porte de armas de fuego, libertad supervisada y una multa de 51.029 pesos por los daños ocasionados.

Traslado de Nano Calderón - Agencia Uno

Ver más

"Lo peor es que se permite": Marcela Vacarezza tras aglomeración por lanzamiento de zapatillas

Daniela Nicolás realiza potente descargo: "Basta de sentirse libres de criticar a los demás detrás de una pantalla"

Tonka Tomicic revela que “está en campaña” para ser madre