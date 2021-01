Supuesto acosador de Lisandra Silva: "No tienes argumentos sólidos para defenderte"

Hace unos días, Lisandra Silva utilizó sus redes sociales para denunciar el robo que sufrió en su hogar por parte de una empleada doméstica, y revelar que tanto ella como su familia han sido víctimas de acoso por parte de una persona.

La modelo cubana se refirió al sujeto como un "psicópata enfermo que lleva una semana acosándome a mí y a mi familia por internet, inventando historias descabelladas". "Dice cosas tan ridículas que me parece que no puede estar bien de la cabeza aparte de psicopático", agregó.

Posteriormente, aclaró que su relación con Raúl Peralta se encuentra bien y que no existe tensión entre ella y su cuñada Michelle Yankelevich. Todo, en medio de un duro descargo realizado en contra del supuesto acosador.

Alzó la voz

Si bien se desconocía la identidad de esta persona, el misterio llegó a su fin cuando Francisco Halzinki, también conocido como experto en reality, alzó la voz en su cuenta de Instagram. A través de sus historias, entregó su versión de los hechos lanzando fuertes dardos en contra de Lisandra Silva, a quien le recordó que su participación en Doble Tentación la sacó del anonimato y la hizo perder parte de su privacidad.

"Los últimos días he sido denostado, denigrado, insultado y humillado públicamente; "miserable, triste vida, psicópata, enfermo, acosador, loco de mierda, ridículo, mentiroso, falso", son algunas de las palabras que he recibido por parte de una persona en cuestión", dijo, aludiendo a la cubana.

Francisco Halzinki, experto en reality - Instagram

Si bien no la nombró directamente, comentó que "cuando decides entrar a un reality show, estás permitiendo que millones de personas que no conoces, vean parte de tu vida en diferentes situaciones", apuntando a la modelo.

Posteriormente, se refirió a las acusaciones de Lisandra Silva, indicando que su trabajo "no es dejar mal, inventar, ni mucho menos hostigar a alguien". "Mi trabajo es investigar, recabar antecedentes de actos realizados por la 'persona pública' y que son de interés de quienes la siguen", aclaró.

"Para poder sentirte más inteligente, caes en los insultos"

Más tarde, acusó a la modelo de victimizarse por no tener los argumentos suficientes para defenderse. "Un mecanismo de autodefensa para no reconocer los errores es victimizarse y agredir verbalmente a alguien, en este caso a mí, porque no tienes argumentos sólidos para defenderte. Tu discurso solo tiene forma y no fondo, y para poder sentirte un poco más inteligente, caes en los insultos", escribió Francisco Halzinki.

Ademá, explicó que él nunca ha entregado opiniones personales sobre la cubana. "Solo me he referido a situaciones reales, a acciones realizadas por ella con ustedes mismos, compartiendo sus testimonios y apreciaciones sobre la mala forma y tratos que ella les ha dado", señaló.

"Muchos coinciden en que algo que ella no sabe hacer y yo sí, es tratar bien a la gente. Después de ver cómo se ha referido a mí después de todos estos días, me queda claro que es verdad", agregó. "No tienes la capacidad de ser parte del espectáculo. Si no quieres ser criticada, mejor vive en el anonimato. El espectáculo es un trabajo digno que gracias a él te genera visibilidad y eres lo que eres. Por lo demás, es un trabajo que realizo hace 12 años y te guste o no, lo seguiré haciendo", enfatizó.

