Pamela Díaz dedica romántico video a Jean Philippe Cretton por su cumpleaños

Este jueves Pamela Díaz sorprendió en sus redes sociales con un tierno video dedicado a su pareja, Jean Philippe Cretton por su cumpleaños número 36. La Fiera no dudó en publicar fotos íntimas de su relación en con compilado dedicado especialmente al animador.

Con fotos de su viaje a México, de sus respectivas casas en Santiago y de algunos programas en los que participaron juntos, Pamela Díaz demostró su amor al periodista. Además, puso en el video una de las canciones del propio Cretton, A veces.

"Feliz cumpleaños, que este nuevo año esté lleno de grandes retos que prueben que tu valentía y tu talento te pueden llevar lejos, que tus sueños pueden ser cumplidos y que el éxito es de aquellos, como tú, trabajan arduamente para lograr sus objetivos", comenzó relatando la panelista de Me Late Prime.

"A disfrutar hoy es hoy", cerró.

El primer beso con Jean Philippe

Días atrás la animadora reveló cómo fue la primera vez que el periodista intentó besarla, algo que no resultó muy bien en un comienzo.

La ex rostro de Chilevisión contó que el animador intentó darle un beso en un auto, pero ella se negó. "A mí me pasó que con Jean Phi, él me trató de dar un beso en el auto y yo le dije stop", señaló.

En ese momento, Díaz no estaba preparada para dar el primer paso. "Dije 'no corresponde, no tengo ganas' y pensé, 'el día en que yo quiera darle un beso, yo se lo voy a dar"", explicó.

Además reveló que pasaron tres meses desde aquel acercamiento, cuando decidió que ya era el momento. "Yo le dije un día ‘¿sabes qué?, quiero que sea especial, no quiero que sea cualquier cosa’, entonces nosotros controlamos el horario y el día en que yo pueda estar tranquila, sin los niños".

Finalmente, Pamela se la jugó y sorprendió al comunicador con una espontánea acción. "Él se fue a la playa y yo dije '¿sabí qué? voy a ir a la playa a verlo', y fui, y había un viento de mierda, y lo veo… nos besamos como el Titanic", aseguró y agregó que su esfuerzo fue adicional, ya que al día siguiente debía estar en el matinal de su ex canal a primera hora.

Ver más

Andrés Caniulef asegura que ha recibido ofertas tras ser desvinculado del “Bienvenidos”

Lisandra Silva está devastada por robo de empleada doméstica: "Pudo haber entregado a mi hijo"

Natalia Duco muestra el rostro de su hijo a 8 días del parto: "No doy más de amor"