"Hermano mío": Nicolás Oyarzún dedica sentido mensaje a Jean Philippe Cretton por su cumpleaños

Este 21 de enero, Jean Philippe Cretton celebra un año más de vida y sus seres queridos le han hecho saber cuán especial es para ellos. Primero fue su pareja, Pamela Díaz quien le dedicó un emotivo video y ahora fue el turno de uno de sus amigos más cercanos.

Con fotos de su viaje a México, de sus respectivas casas en Santiago y de algunos programas en los que participaron juntos, Pamela Díaz demostró su amor al periodista. Además, puso en el video una de las canciones del propio Cretton, A veces.

"Feliz cumpleaños, que este nuevo año esté lleno de grandes retos que prueben que tu valentía y tu talento te pueden llevar lejos, que tus sueños pueden ser cumplidos y que el éxito es de aquellos, como tú, trabajan arduamente para lograr sus objetivos. A disfrutar hoy es hoy", cerró la panelista de Me Late Prime.

Ahora, su amigo Nicolás Oyarzún también dedicó un post en su muro en honor al animador de Chilevisión.

"Que todos tus años se cumplan felices hermano mío 💛 @jpcrettino", escribió el actor de Edificio Corona junto a una galería de fotos de ambos.

"Gracias hermano querido. Partamos por este. Haga hielo…", respondió el músico en el mismo posteo.

El saludo de su madre

Ana Victoria Vásquez, la mamá de Jean Philippe, tampoco quiso estar ausente en este día, y le dejó un cariñoso mensaje en redes sociales.

"Recuerdo esa mañana del 21 de enero de 1985…8.00 am. Siempre tu papá se iba temprano a trabajar…ese día se demoró un poco mas. Menos mal!!! Porque ya querías llegar. Y también queríamos conocerte …tenerte en nuestros brazos, así que raudos a la clínica", escribió.

"Y así comenzó nuestra vida juntos con lo lindo y lo difícil pero siempre rica, amorosa, de compinches y llena de cuidados, ñuñucos, consejos y amor del bueno", agregó.

"Gracias a Dios que me ha permitido poder estar contigo una vez mas. No sabes la alegría indescriptible que he sentido de haber podido venir y de estar contigo hoy, con Moanita y tu hermana", cerró

