Luisa Fernanda W y su bebé Máximo protagonizan tierno momento: "Qué hermoso príncipe"

Debido a su labor como influencer en redes sociales, Luisa Fernanda W puede acumular cientos de críticas y elogios. Pero en el rol de madre no parece haber discusión, ya que le está yendo muy bien.

La creadora de contenido, pareja del cantante Pipe Bueno, ha sido muy selectiva con los momentos que postea junto a su hijo Máximo. Y uno de sus más recientes videos derritió a los seguidores.

Luisa Fernanda W hace reír a su bebé

El pequeño ya está por cumplir los tres meses, luciendo sano y exageradamente tierno. Así quedó evidenciado con el material que la youtuber decidió publicar en sus historias de Instagram.

"Risitas para mamá", escribió Luisa Fernanda W en el material donde mima a su retoñito. "¿Quién es Máximo, quién es esa cosita hermosa?", repetía la famosa mientras el bebé no para de reír con las caricias.

La cuenta @pilleselo posteó el registro audiovisual y los comentarios no se hicieron esperar. "Qué cosita más hermosa", "Lo mejor de la vida son los hijos", "bendiciones para ese angelito" y "bello, divino" son algunas de las reacciones que se leen.

Otros dejaron un mensaje en favor de Máximo, pero aprovecharon de dejar una razón a Luisa Fernanda W. "La vieja no me cae bien, pero el bebé está lindo" y "Espero que no aprenda las locuras de su mamá", dejaron en el hilo de comentarios.

Más de 15,1 millones de seguidores acompañan a la influencer en su cuenta oficial - Instagram @luisafernandaw

Una cesárea de emergencia

Desde el nacimiento del pequeño, la influencer no se había referido en redes sociales sobre el momento del parto. Y es que sencillamente no lo hubo, porque debió ser intervenida bajo riesgo.

"Fue bien difícil, fueron 18 horas de trabajo de parto y terminé en una cesárea de emergencia", se sinceró Luisa Fernanda W con los seguidores. La decisión de detallar los hechos se produjo tras las constantes preguntas de los fans.

Sin duda una experiencia que la hace sentir más apegada y orgullosa de su hijo.

Una de las imágenes con las que la pareja le dio la bienvenida al mundo a su bebé - Instagram @luisafernandaw

