Adriana Lucía es una de las artistas colombianas más queridas por el público. Épica respuesta de Adriana Lucía a quien la criticó por su abdomen en bikini

Su participación y posterior triunfo en MasterChef Celebrity la pusieron en el ojo público.

Además, siempre ha sido reconocida por su activismo y trabajo social.

Se refiere constantemente a la situación social del país, algo que le ha hecho ganar fanáticos y detractores.

Ahora en sus redes llamó la atención por un comentario que recibió.

Ella publicó en su Instagram una foto en vestido de baño mostrando su abdomen.

Muchos halagos recibió por la imagen.

Sin embargo una de las cibernautas le dijo que el abdomen se ve forzado:

La artista no se quedó callada y le contestó:

La usuaria, también le volvió a responder:

La cantante explicó cómo lograba que su figura se viera marcada.

Y expresó que este tipo de comentarios entre mujeres le parecían un “horror”.

“Qué horror estos comentarios tan absurdos y si siempre entre mujeres. Yo entreno todos los días de mi vida y tengo el abdomen marcado hace muchos años y lo hago por mí, no suelo ni mostrar…Es obvio que tu comentario es ponzoñoso y aunque no me parece agradable, esto no me daña. Y tu descripción llena de paz y amor”, fue la respuesta de la cantante monteriana.