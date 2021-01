Daniel Fuenzalida sobre dichos de Pancho Saavedra en su contra: "Me duele que me haya tratado así"

Lo que se comenta en el programa Me Late Prime, nuevamente es noticia. Ahora fue Daniel Fuenzalida quien se refirió a una reciente polémica que protagonizó con Pancho Saavedra, luego de que el animador de Lugares que hablan dijera que Fuenzalida era "una persona negra".

El animador de TV+ partió diciendo que el 2020 lo había transformado, marcando "un antes y un después" en su forma de hacer televisión y tratar los temas de farándula.

El comunicador, que estaba en el panel con Pamela Díaz y Sergi Rojas aseguró que, a diferencia de antes, ya no se callaría nada.

"Antes me complicaba porque decía 'este gallo se va a complicar conmigo' y he recibido tantos WhatsApp y cosas el 2020, que ahora voy a hablar nomás. Si yo digo algo y me llega un mensaje, me da lo mismo", aseguró.

En ese momento Pamela Díaz le preguntó si el comentario de Pancho Saavedra en su programa Socios, le había afectado.

Recordemos que el animador de Contra viento y marea tuvo duras palabras para referirse a Fuenzalida. "El Huevo Fuenzalida le tira mala onda a todos, le tira mala onda a nuestras familias, él es un hueón mala onda, él es una persona negra, es una persona mala onda", señaló Saavedra en esa oportunidad.

Me Late Prime

La conversación con Saavedra

"Él sabe que yo fui completamente leal a él, antes cuando estaba en Chilevisión. Después el 2010 cuando nos juntamos en el matinal de Canal 13, todo lo que ha pasado", comenzó explicando Daniel.

Para el rostro de TV+, el ataque de Pancho, "fue gratuito porque él estaba hablando del programa y no de mí como persona. Como programa se puede cuestionar lo que se quiera pero como persona es otra cosa", agregó.

Fuenzalida explicó que finalmente había podido hablar con Saavedra, aunque la relación ya no era la misma.

"No quedamos ni sentidos ni enojados pero quedó ahí la situación. Pero ¿sabes por qué duele? Porque son personas a las que uno les tiene cariño, porque si viene una persona que no me importara me da lo mismo pero como él me importa y yo le tengo cariño, sé su carrera y conozco cómo se ha sacado la cresta para estar donde está, entonces me duele que me haya tratado así", cerró.

Ver más

Pamela Díaz asegura que Nacho Gutiérrez pagó sueldos del “Buenos Días” en plena crisis de TVN

Kathy Contreras muestra sus cinco meses de embarazo con foto en ropa interior

Hugo Valencia sobre Ignacio Gutiérrez: “Quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran”