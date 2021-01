"Desde chica amo la tele y los realities": Camila Recabarren será la nueva animadora del reality Team Tok

La modelo e influencer Camila Recabarren se suma al equipo de la segunda temporada del reality de tiktokers TeamTok, pero en esta ocasión como conductora de la sección de actividades y desafíos que tendrá esta nueva versión del espacio juvenil que debuta este viernes.

Recabarren, quien es muy activa en sus redes sociales, se integrará al equipo de famosos que podremos ver dentro de la Team House, junto a la recién confirmada Begoña Basauri – coach de clases de actuación – y llegará a entregar todo su conocimiento y experiencia en realities show para motivar y alegrar con su personalidad a los participantes del encierro.

Sobre su participación, comenta que será la conductora del espacio TeamTok Race, sección de competencias que desafiarán a los participantes a desarrollar habilidades de destreza física y agilidad y que, además, busca animarlos y guiarlos en el proceso.

Camila Recabarren

“Desde chica amo la tele y los realities, me encanta participar, entonces que me llamen, yo feliz. Yo veía a las animadoras de los realities y eran otra cosas, las encontraba secas, así que hacerlo me pone super contenta” comenta la influencer sobre su nuevo rol.

La influencer reconoce que quiere aprovechar la oportunidad para compartir con los participantes y aprender de ellos, y así poder reactivar su TikTok. “Quiero hacer lazos con los chicos, no me gusta llegar y pasar nomás, quiero participar, conocerlos, animarlos y que también me enseñen” asegura.

El reality contará con la participación de 8 tiktokers, quienes estarán encerrados por más de un mes en la Team House, y que podrás conocer este viernes 22 de enero en el estreno de TeamTok Verano.

Si quieres conocer más sobre TeamTok y enterarte de las últimas noticias, puedes revisar sus redes sociales.

