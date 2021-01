Así fue como Benjamín Vicuña supo del embarazo de Pampita: "Se manejó de forma correcta"

A días de que se confirmara el embarazo de Pampita, se reveló la manera en que Benjamín Vicuña se enteró de la noticia. Según recogió Infobae, el sitio Big Bang News señaló que fue la misma presentadora argentina quien le avisó a su expareja y padre de sus tres hijos Beltrán, Benicio y Bautista.

Al parecer, se trataría del mismo comportamiento que tuvo el actor con ella durante los dos embarazos de la China Suárez. Y es que su principal objetivo sería enfocarse en el cuidado de los niños y acompañarlos en este proceso.

"Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir", dijo una fuente cercana a Pampita.

"Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer (la China Suárez). Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito", agregó.

Pampita y Roberto García Moritán - Instagram

También se dio a conocer la reacción que tuvo Milagro Brito, expareja de Roberto García Moritán. De acuerdo con el medio citado, esta se habría puesto muy contenta con la noticia. Incluso, le dedicó una publicación a Pampita en el día de su cumpleaños.

"Happy birthday, Caro. Te deseo un muy feliz día y una vida llena de todo el amor y la alegría que te merecés", puso. Luego compartió una historia en la que aparece la pareja junto a sus hijos soplando las velitas del pastel. "La familia de mis hijos es también la mía", escribió sobre la imagen.

