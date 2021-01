Andrés Caniulef asegura que ha recibido ofertas tras ser desvinculado del "Bienvenidos"

Luego de terminar su proceso de rehabilitación, Andrés Caniulef regresó a la televisión con un rol en el matinal Bienvenidos, de Canal 13. El periodista volvió al programa pero estuvo solo dos meses antes de ser desvinculado debido a la reestructuración que enfrenta el espacio matutino.

Andrés Caniulef analizó la situación del matinal y afirmó que este ha perdido "la perspectiva". "Creo que es un programa que está muy golpeado, es un equipo que está muy golpeado en lo humano", dijo.

"La industria es así, el programa se acortó, pidieron reducir los costos y dentro de eso pidieron priorizar la presencia femenina", explicó el periodista, a quien no le sorprendió su salida tras dos meses en el programa.

"Es parte de la realidad"

En conversación con La Cuarta, aseguró que "me lo tomo con tranquilidad. Es parte de la realidad de cualquier trabajo". "Uno entiende que los proyectos pueden tener enfoques nuevos y priorizar otros temas y rostros. Faltó información clara y a tiempo sobre mi continuidad en el programa, y eso hizo que este proceso se dilatara más de la cuenta", agregó.

Recordemos que el matinal Bienvenidos apostó por la reestructuración de sus contenidos, y en este contexto, incorporaron a Andrés Caniulef y a Cecilia Gutiérrez, quien se mantuvo en el programa pese a su desvinculación.

Sin embargo, su salida no ha sido del todo negativa. Y es que según comentó, a solo días de su partida, ya recibido algunas ofertas laborales. "Hay propuestas, y eso me tiene contento y confiado. Por ahora, me tomaré unos días en el campo para renovar energías", aseguró al citado medio.

