Andrés Caniulef se refiere a Cecilia Gutiérrez tras salida del "Bienvenidos": "Espero que le vaya bien"

Hace unos días, se conoció que el periodista Andrés Caniulef fue desvinculado de Canal 13, luego de dos meses trabajando en el matinal Bienvenidos. Su sorpresiva salida se dio en medio de la reestructuración que enfrenta el programa, cuyas cifras de rating se han mantenido a la baja durante los últimos meses.

En conversación con La Cuarta, el comunicador dijo tomárselo con tranquilidad. "Es parte de la realidad de cualquier trabajo", dijo. "Uno entiende que los proyectos pueden tener enfoques nuevos y priorizar otros temas y rostros. Faltó información clara y a tiempo sobre mi continuidad en el programa, y eso hizo que este proceso se dilatara más de la cuenta", agregó.

Además, comentó que ha recibido algunas propuestas laborales tras su salida del programa. Sin embargo, aclaró que se tomará unos días lejos de la ciudad para recargar sus energías. "Hay propuestas, y eso me tiene contento y confiado. Por ahora, me tomaré unos días en el campo para renovar energías", señaló.

Espectáculos en el Bienvenidos

Recordemos que Andrés Caniulef había sido integrado al matinal de Canal 13, como parte de un segmento de espectáculos. Mismo caso que el de Cecilia Gutiérrez, quien siguió en el espacio tras la salida del comunicador.

Sobre la continuidad de su colega, Caniulef comentó que "cada programa decide con quién trabajar y el rol que le quiere dar a sus panelistas. No me siento agraviado". Además, le envió buenos deseos a su ex compañera en pantalla.

"Espero que le vaya bien. Darle realce al espectáculo y potenciar ese nicho es bueno para todos, y necesario también para el público. Hay que darle un respiro a los contenidos. Hacer menos trágica y más llevadera la pandemia", dijo.

