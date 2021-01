"Me haces bien": Yamila Reyna comparte romántica postal junto a Diego Sánchez

A finales del 2020, Yamila Reyna confirmó su relación con Diego Sánchez, arquero de la Unión Española. La actriz y comediante dejó en claro su amor por el futbolista durante una transmisión en vivo, en la que lo llenó de elogios.

Sin embargo, anteriormente había demostrado sus afectos dejando amorosos comentarios en las publicaciones del Mono en Instagram. Una situación que no ha cambiado, pues la argentina ha seguido utilizando la plataforma para dar cuenta de lo bien que va su relación.

Recientemente, compartió una romántica postal junto a Diego Sánchez, acompañándola por el mensaje "me haces bien". La publicación fue comentada inmediatamente por su pareja, quien correspondió a sus palabras escribiendo: "y tú a mi negrita exquisita😍🧡. Me encantas hermosa".

Además, recibió cientos de reacciones por parte de sus seguidores, quienes lanzaron positivos comentarios en torno a su relación. "Cheeeeeeee❤️ me encanta verte sonreír cheeee. Besito a mi Ale", señaló Belén Mora.

Yamila Reyna posa junto a su pareja, Diego Sánchez - Instagram

La relación de Yamila Reyna y Diego Sánchez

Recordemos que tras confirmar su relación, la argentina se refirió al tema en conversación con LUN. "Yo no sabía quién era ni nada. Empezamos a hablar y me encantó porque me invitó a almorzar. Fue un caballero. Al final, la que lo invitó a cenar fui yo porque no tenía tiempo antes de irme a Argentina", dijo.

"Antes de mi viaje (fue a ver a su familia a Córdoba) nos vimos dos veces. Fue un flechazo. Él juraba que yo no lo iba a pescar y yo pensé 'es un pibe más chico que yo (ella tiene 42 años y él 33), jugador, yo no soy de ese mundo, lo voy a ver una vez y chao'. Y la verdad es que fue un flechazo. Desde el primer día que tuvimos muy buena onda, nos reímos muchísimo, tenemos el mismo humor", agregó.

Por su parte el golero, conocido popularmente como el "Mono" Sánchez, señaló sobre la primera cita que "iba con cero fe, pensé que no le iba a gustar. Pero esa cena salió mejor de lo esperado. Estaba muy nervioso, no fue fácil y me costó elegir qué ropa ponerme. Después todo fluyó desde el primer minuto".

Ver más

María Teresa Matus revela cómo es su relación con Arturo Vidal: "Excelente, lo adoro"

La respuesta de Fran García-Huidobro sobre una nueva relación con JC Rodríguez

"La primera vez que yo pernocté con Diana…": Cristián Sánchez revela detalles del inicio de su relación con la animadora