Patricia Maldonado critica opinión de la Dra. Carolina Herrera: "Es fácil para ella, tiene su trabajo y vive bien"

Fiel a su modo de pensar y a no callarse nada, Patricia Maldonado mostró su desacuerdo ante la opinión que recientemente la doctora Carlina Herrera emitió en el matinal "Bienvenidos".

Desde el espacio transmitido por Canal 13, la especialista se refirió a unas imágenes de las playas de Cartagena, las cuales estaban llenas de gente en plena pandemia por el Coronavirus.

La doctora Carolina Herrera reprochó la actividad social y comercial que se vive en la mencionada playa, afirmando que la salud debe ser una prioridad ante la economía.

Así respondió Patricia Maldonado

Desde 'Las Indomables', programa emitido en YouTube y redes sociales, la animadora inició refutando que tanto la salud como la economía "van de la mano".

"Es fácil mirarlo desde la vereda que estamos nosotros, es fácil para la doctora que tiene su trabajo, que tiene su consulta, que vive bien, que no tiene problemas económicos", soltó Patricia Maldonado.

Seguidamente hizo hincapié en quienes viven del comercio y requieren abrir sus negocios para sustentarse económicamente. "Cómo le explicamos a la señora Juanita (nombre ficticio) que tiene un boliche en Cartagena, que vende verduras, pan amasado, ¿Cómo le dices tú que esa señora no venda?", se preguntó.

El encontrón entre la doctora Herrera y Raquel Argandoña

Similar a un tema referente a la pandemia, como con Patricia Maldonado, la doctora Carolina Herrera vivió en diciembre del año pasado un altercado con la presentadora Raquel Argandoña.

Todo inició luego que la veterana animadora admitiera que besa y abraza a su madre de 93 años cuando la va a ver, pese a que conoce los riesgos de contagio de covid-19.

"Supongamos que las personas que tienen a sus papás de 80, que es adulto mayor, edad de riesgo, y tú evitas de ir a verlo para no contagiarlos. Pero después por A, B ó C se van por otra enfermedad, yo no podría decir '¿Sabes qué? Yo traté de que no se infectaran, pero no los pude abrazar"", señaló Argandoña.

Continúa la polémica

El escenario que presentó ante la doctora Carolina Herrera, especialista broncopulmonar, no se quedó allí, ya que la experta replicó con otra pregunta. "¿Qué sentirías si fuese tu causa (la razón del fallecimiento de sus padres)?".

Seguidamente, Raquel Argandoña respondió en claro desacuerdo. "No, doctora. Me va a disculpar, no debería decir esto en televisión, pero yo no podría dejar de abrazar a mis papás".

"No es mi caso porque yo rompo todos los protocolos, porque yo abrazo a mi mamá, tiene 93 años, cada día es un regalo de Dios, para evitar no contagiarla. Yo la veo y yo digo '¿Me acerco o no me acerco?', ah, chao, yo me acerco, la beso", expresó.

En plena transmisión, la explicación de Argandoña no convenció a la doctora Herrera, quien le dijo que su actitud era "tremendamente evitable".

Pero la presentadora volvió a defenderse. "¿Usted tiene a sus papás vivos? Si los tuviera vivos, quizá pensaría distinto". El momento causó polémica en redes sociales por la diferencia de opiniones.

