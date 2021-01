"Es muy maldito el cáncer": El complejo momento familiar que enfrenta Pato Oñate

Con un video compartido e Facebook, Pato Oñate dio a conocer el complejo momento familiar que enfrenta, luego que su esposa fuera diagnosticada con cáncer. El recordado periodista, quien desde hace algunos años reside en Chiloé, se refirió a la situación indicando que su pareja tuvo que viajar a Santiago para comenzar su tratamiento de radioterapia.

"No soy de hacer estas cosas, pero quería compartirlo porque estoy emocionado, estoy apenado… pero tengo fuerza, una fuerza mental y física que no sé hasta dónde me irá a acompañar", partió diciendo desde el canal de Chacao.

Pato Oñate contó que fue a dejar a su esposa María Cecilia y sus dos hijos Nicolás y Clemente. "No alcanzaron a estar mucho acá, en casa. Llegaron el 2 de enero después de estar casi tres meses en Santiago, y han tenido que partir rápidamente por circunstancias de la vida, por esta pandemia que es muy maldito… el cáncer. Que no perdona", agregó.

"No sé si tiene comparación, pero el Covid-19 ha pegado fuerte y hay que cuidarse, pero el cáncer es muy desagradable, pero muy desagradable. Si no se detecta a tiempo, es como un león, ataca, ataca. Es una víbora, es un asesino. Y también tiene aristas como que el cáncer es sinónimo de plata y muerte. La estamos peleando, la estamos luchando", continuó.

Disculpen el video… Pero eran muchas cosas guardadas. No soy de ventilar mis cosas personales… Nunca lo había… Publicado por Pato Onate en Domingo, 17 de enero de 2021

"Nunca he hecho esto, pero me voy a desahogar", señaló más tarde, indicando que se pone en los zapatos de quienes viven en lugares apartados del país, como Chiloé. "Un paciente que tiene que trasladarse hora y media en embarcación si es que el tiempo lo permite. A lo mejor una hora más hasta llegar al hospital de Castro y de ahí derivarlo a Valdivia o Concepción", comentó, asegurando que "nadie aguanta. Qué injusto es todo esto. Qué duro es todo esto".

Además, remarcó que en aquella zona no hay especialistas en oncología. "Y cuando la bomba cae, es durísima. Si uno no lo pilla mentalmente bien parado físicamente, lo da vuelta", señaló, explicando que "vinimos a buscar una tranquilidad espiritual y emocional, y fue una idea de María Cecilia".

La batalla contra el cáncer de su esposa

Posteriormente, Pato Oñate comentó que su esposa tuvo cáncer de mamas en 2013, luego de lo cual fue operada por un tumor cerca de la oreja. Después de aquella cirugía, se radicaron en el sur del país.

"Llegamos acá… y aquí estamos, luchando. Para ellos que querían saber, esa es la verdad. Vinimos por opción, no por obligación (…) Nunca he pasado hambre ni penuria, no lo conozco eso. He sido un bendecido", agregó, para luego referirse al cáncer de su esposa.

"Quería contar esto en un momento en que estoy emocionado. Había guardado tantas y tantas cosas", dijo, para luego hablarle a la enfermedad de su pareja. "A ti cáncer, de verdad, no te quiero. Pero no nos vas a ganar. A todos esos chilotes que están aislados, que no es lo mismo que en Santiago, un abrazo grandote", cerró.

