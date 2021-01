Pamela Díaz asegura que Nacho Gutiérrez pagó sueldos del “Buenos Días” en plena crisis de TVN

En nuevo capítulo de Me Late Prime de TV+, Pamela Díaz reveló que Ignacio Gutiérrez, quien fue animador del Buenos Días a Todos, tuvo un generoso gesto con sus colegas, en uno de los peores momentos de crisis del canal estatal.

En conversación con Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas, quienes comentaban los dichos de Hugo Valencia, que señaló que Gutiérrez había pedido a las jefaturas del matinal que lo despidieran, algo que el aludido desmintió, Pamela Díaz soltó un dato que pocos conocían.

La animadora aseguró que Ignacio Gutiérrez pagó el sueldo de algunos trabajadores del matinal, para ayudarlos en medio de la crisis financiera que afectaba al canal.

"En un tiempo Karen Paola (Bejarano) reclamó que no le pagaron su sueldo en seis meses, la Chiqui Aguayo también me contó que no le pagaron el sueldo como tres o dos meses; y así empezó un camarógrafo, el asistente, el periodista y así. Y ‘Nacho’ (Gutiérrez) de su sueldo le pagó a varias personas porque sabían que no llegaban al mes", explicó.

"Le pagó a ciertos integrantes del equipo para que el matinal, que estaban en un momento tan mal, que estuvo pésimo, pudiera hacer como una cosa en la que estuvieran más unidos", agregó.

Cabe recordar que Ignacio Gutiérrez dejó la conducción del Buenos Días a Todos en noviembre de 2020.

La acusación de Hugo Valencia

En conversación con Sergio Rojas, Hugo Valencia contó cómo era su relación con Ignacio Gutiérrez cuando ambos eran parte del matinal de TVN. "Yo al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del ‘Bienvenidos’ a TVN, Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si, él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo ‘en la que me metí’"

"Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato", agregó.

Sin embargo, en entrevista con BioBioChile, Gutiérrez desmintió a Valencia. "A mí me gusta la libertad de expresión, pero no cuando caes en temas que son absolutamente falsos (….) Por lo demás, los animadores no tenemos esa capacidad", aseguró.

"Por situaciones de la pandemia hubo gente que salió del matinal y que lo lamento mucho. Hugo no era una persona cercana a mí, pero igual lo lamenté mucho porque no me gusta que la gente se quede sin pega en situaciones así", agregó.

