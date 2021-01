Nacho Gutiérrez revela que tuvo una relación con famoso galán de teleseries

El periodista contó que en su época universitaria, tuvo una relación con un famoso galán de teleseries. Aunque no quiso dar nombres, Nacho Gutiérrez dejó abierta la puerta para un sinfín de especulaciones.

En conversación con Francisca García-Huidobro en su programa vía online Cómplices, Gutiérrez desclasificó un romance de su pasado.

"Había una teleserie, yo no trabajaba en la tele, había una teleserie muy famosa y yo pololeaba con el protagonista", aseguró, y a lo que Fran respondió: "Yo sé quién es".

Sin dar fechas, Gutiérrez contó que en esa época él todavía no era conocido, ya que estaba en la universidad. "Y yo pololeaba con el protagonista de la teleserie del momento, y una vez se me ocurrió llevarlo a Conti (la ciudad de Constitución), quedo la cagá en Conti, y después era mucha la exposición tuvimos que terminar", explicó.

El animador fue cuestionado por el público que lo veía, ya que no quiso revelar ni el nombre del aludido ni de qué teleserie se trataba. "Lo que pasa es que la gente dice que tú tiras la piedra y escondes la mano", agregó García-Huidobro.

"No puedo venderlo a él, él tiene que contar eso, yo no (…) Yo no trabajaba en la tele en esa época y nunca hemos hablado de eso", aclaró el periodista.

El generoso gesto de Nacho Gutiérrez

En nuevo capítulo de Me Late Prime de TV+, Pamela Díaz reveló que Ignacio Gutiérrez, quien fue animador del Buenos Días a Todos hasta el año pasado, tuvo un generoso gesto con sus colegas, en uno de los peores momentos de crisis del canal estatal.

La animadora aseguró que Gutiérrez pagó el sueldo de algunos trabajadores del matinal, para ayudarlos en medio de la crisis financiera que afectaba al canal.

"En un tiempo Karen Paola (Bejarano) reclamó que no le pagaron su sueldo en seis meses, la Chiqui Aguayo también me contó que no le pagaron el sueldo como tres o dos meses; y así empezó un camarógrafo, el asistente, el periodista y así. Y ‘Nacho’ (Gutiérrez) de su sueldo le pagó a varias personas porque sabían que no llegaban al mes", explicó.

"Le pagó a ciertos integrantes del equipo para que el matinal, que estaban en un momento tan mal, que estuvo pésimo, pudiera hacer como una cosa en la que estuvieran más unidos", agregó.

Nacho Gutiérrez

Ver más

Pamela Díaz asegura que Nacho Gutiérrez pagó sueldos del “Buenos Días” en plena crisis de TVN

Kathy Contreras muestra sus cinco meses de embarazo con foto en ropa interior

Hugo Valencia sobre Ignacio Gutiérrez: “Quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran”