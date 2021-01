Ignacio Gutiérrez desmintió dichos de Hugo Valencia: "Jamás he pedido sacar a alguien del aire"

Durante una transmisión en vivo con el periodista Sergio Rojas, Hugo Valencia contó que Ignacio Gutiérrez quiso sacarlo del Buenos Días a Todos, cuando este formaba parte del matinal de TVN.

"Yo al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del Bienvenidos a TVN, Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo 'en la que me metí"", comentó entre risas.

Luego que Sergio Rojas preguntara por el desenlace de la historia, Hugo Valencia explicó que no quería hablar más del tema. Sin embargo, precisó que el ex conductor del programa "después me conoció y no le caí bien. Nada. Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato".

Ignacio Gutiérrez desmintió las acusaciones de Hugo Valencia

Tras las palabras de Hugo Valencia, Ignacio Gutiérrez se refirió al tema indicando que los problemas que ha tenido durante su carrera televisiva han sido conocidos públicamente, y que no cree que se deban incluir mentiras para hacerse publicidad.

"Todo tiene un límite. En el caso de que alguien se quiera hacer publicidad por algo no creo que tenga que entrar en mentiras ni hablar de la honra de alguien", señaló en conversación con Glamorama.

Ignacio Gutiérrez - Instagram

"He trabajado en muchos programas de televisión, la gente sabe públicamente los problemas que he tenido o no he tenido (…) Pero no creo que se tenga que incluir mentiras ni cosas que quedan rebotando en el aire, cuando yo jamás he pedido sacar a alguien del aire, jamás lo pediría. Los animadores no tenemos esa capacidad, la gente tiene una fantasía de que uno mueve los dedos, algo así. Los productores ejecutivos son los que se encargan de esas cosas", agregó.

"Yo he trabajado mucho tiempo con personas que te llevas bien, que te llevas más o menos y nunca se me ocurriría pedir algo así. Al contrario, con todos los equipos que he trabajado he ayudado a periodistas a que les vaya increíble (…) Entonces no soy una persona que vibre con eso, no es mi intención ni me interesa", aseguró.

"Las cosas tienen que tener un límite"

Posteriormente, Ignacio Gutiérrez se refirió al complejo momento que se vivió en el matinal, cuando ocurrieron varios despidos. El periodista remarcó que estaba preocupado porque no sacaran a personas del programa. "No quería que se hundiera, quería que le fuera bien", dijo.

Además, dijo que involucrarse en este tipo de temas, es simplemente para hacer daño. "No quiero ahondar en personas, pero me parece que todas las cosas tienen que tener un límite. Yo los temas de espectáculos los consumo, los leo, me divierto o no me divierto, depende. Pero creo que meterse en cosas así cuando no hay ningún tipo de información o certeza es querer hacer daño no más. Entonces cuando se quiere hacer daño por sí yo tengo el deber también de parar la cosa", cerró.

