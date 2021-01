Hugo Valencia sobre Ignacio Gutiérrez: "Quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran"

El periodista Hugo Valencia tuvo palabras sobre el ex conductor del Buenos Días a Todos, Ignacio Gutiérrez, a quien acusó de querer sacarlo del programa cuando este se desempeñaba como panelista en el matinal de TVN.

El comunicador habló sobre su relación con Gutiérrez durante una transmisión en Instagram, en conversación con Sergio Rojas, quien se mostró sorprendido por la buena relación que mostraban en pantalla.

"¿Te digo algo? Tú lo más bien que trabajabas con Ignacio Gutiérrez y se llevaban pésimo. Y lo más bien que ponías caritas", dijo este. "Pero tú sabías… Escúchame algo, yo al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del Bienvenidos a TVN Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo 'en la que me metí"", comentó entre risas Hugo Valencia.

"Quería que te fueras, pero a San Vicente. Tú no entendiste eso. Él quería que te fueras, pero a San Vicente de Tagua Tagua (ciudad natal de Hugo Valencia). ¿Y entonces qué pasó?", preguntó Sergio Rojas.

"No sé… Es que no quiero hablar más de Nacho porque siempre hablo de él y va a decir que 'este ya no tiene otro tema"", explicó el ex panelista del matinal de TVN, antes de asegurar que su compañero quería sacarlo del programa.

"Después me conoció y no le caí bien. Nada. Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato", dijo.

"El problema es que él no cachaba que después a mí me las pasaban calentitas poh (la información). Entonces…", continuó. "Y nunca le dijiste 'me enteré que estabas pidiendo mi cabeza. ¿Qué pasa?, ¿qué sucede?"", consultó Sergio Rojas tras las declaraciones del periodista.

Sin embargo, este respondió negativamente. "No, porque echaría al agua a la gente que me contaba", sostuvo, indicando que "no me interesaba aclararlo. Yo creo que la mejor defensa que uno tiene cuando alguien te quiere hacer la cama es trabajar. Eso es lo que yo hacía".

Revisa sus declaraciones a partir del minuto 13:00.

