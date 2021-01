Andrés Caniulef tras su salida de "Bienvenidos": "Es un programa que está muy golpeado"

Un tiempo considerable debió emplear Andrés Caniulef en su rehabilitación contra las drogas, lo que le mantenía alejado de la televisión. Y tras superar la difícil etapa uno de sus premios fue incorporarse al equipo de 'Bienvenidos'.

Apenas pasaron dos meses desde su regreso al matinal de Canal 13 y ahora dejó sus funciones como panelista. Esto debido a la reestructuración por la que se está sometiendo al espacio, que vive momentos complicados desde el bajo rating televisivo.

Andrés Caniulef habló de su rol en 'Bienvenidos'

El periodista y ex panelista del espacio, Hugo Valencia, fue quien reveló la situación que atraviesa el matinal. Asimismo, Andrés Caniulef aprovechó su participación en 'Me Late Prime' para dar más detalles.

Durante la conversación recordó que tras su proceso de rehabilitación se le ofreció trabajar en 'Bienvenidos' a través de un bloque es espectáculos. "También podía compartir otros temas del panel, lo que se vio dos semanas y luego básicamente se evitó hacer espectáculos".

Hubo una decisión que representó la oportunidad para Andrés Caniulef. "Cecilia Gutiérrez iba a hacer dos días y yo tres, lo cual estaba viviendo y aprovechando hasta que durara", se sinceró.

La adicción a las drogas puso en peligro su carrera profesional, pero logró reponerse positiviamente - Instagram @caniulefandres

La complicada actualidad del matinal

Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos son quienes lideran la animación de 'Bienvenidos, que pasa por días muy difíciles en cuanto a sintonía. Enero le ha dejado en cuarto lugar y en la jornada del martes tan solo promedió 2,4 puntos de rating.

Andrés Caniulef analizó las causas de lo que ocurre en el matinal y afirmó que ha perdido "la perspectiva". "Creo que es un programa que está muy golpeado, es un equipo que está muy golpeado en lo humano", soltó.

Sin embargo es una situación que no sorprende al periodista, así como su inesperada salida tras dos meses de trabajo. "La industria es así, el programa se acortó, pidieron reducir los costos y dentro de eso pidieron priorizar la presencia femenina", dijo.

Criticó finalmente que no fuese notificado en que Cecilia Gutiérrez continuaría en 'Bienvenidos', caso contrario a sus funciones. "El problema está en que esa información no me llegó".

La rehabilitación de Andrés Caniulef

Durante año y medio, el panelista se encargó de superar una adicción a las drogas, lo que supuso un cambio importante en su día a día. Además, una de sus recompensas es sentir tranquilidad.

"Antes de vivir este proceso mi vida era un desastre en todo sentido. No lograba ni siquiera pensar de manera clara y ahora pasa todo lo contrario", contó el periodista el noviembre al diario Las Últimas Noticias. Ahora puede afirmar que "todas las piezas están ordenándose".

Tras pasar página y sentirse reconfortado, Andrés Caniulef decidió vivir con sus padres. "Afortunadamente nos compenetramos súper bien y hay un nivel de confianza donde podemos expresarnos, dejar que las cosas fluyan", aseguró el animador. Destacó las atenciones que su madre ha tenido en su vuelta a casa. "Me tiene como un pollo me cuida, me alimenta, está feliz".

Pero tal como lo aclara, vivir son sus padres será una "transición" a fin de poder estabilizarse económicamente. "Mis papás son personas de mucho esfuerzo y eso me sirve de ejemplo. El hecho de cómo pudieron sacar adelante a sus tres hijos para mí hoy día tiene un valor mucho más importante y quizás nunca lo había visto así", expresó en aquel momento.

Vivir con sus padres fue vital tras cumplir su proceso de rehabilitación - Instagram @caniulefandres

Te recomendamos

“Qué bello corte”: Ingrid Cruz recibe elogios por su nuevo look

María Elena Sweet recordó su debut en las teleseries: “‘Machos’ era un tremendo desafío”

La tierna reacción de la hija de Fernando Godoy al verlo en televisión: “Muy bien papá”