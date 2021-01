Pamela Díaz "chata" de la "La Divina Comida" revela sus secretos: famosos arriendan casas y las preguntas están pauteadas

Son varios los famosos que dicen estar aburridos de las repeticiones que hace Chilevisión de uno de sus programas más exitosos, La Divina Comida. Al reclamo de Jordi Castell esta semana, quien aseguró que su episodio se ha repetido 19 veces, se sumó el de Pamela Díaz, quien señaló que su capítulo ha aparecido 28 veces.

La animadora que participó junto a Denise Rosenthal, Sergio Freire y José Miguel Viñuela descargó en Me Late, junto Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas, su enojo.

"Me tienen chata. Han pasado cuatro años, yo me separé, esa no es mi casa. Me parece que cuando llevas cinco años mostrando el mismo programa, en la tarde, en la noche, el sábado, es mucho. Nosotros llevamos 28 repeticiones", alegó, según consignó Página 7.

Casas arrendadas

En el panel del programa de TV+ desclasificaron además algunos secretos del programa de comida.

"Se entregan 100 mil pesos para la comida, pero hay gente que pide comida, pide la comida hecha. Hay personas que piden casas prestadas. Gianella Marengo, quería una casa más grande y más cómoda para cocinar y dijo que esa era su casa", explicó Díaz.

Por su parte, Fuenzalida complementó que "Pamela Jiles pidió arrendar una casa porque ella no muestra su casa". La Fiera reveló que su pareja, Jean Philippe Ceetton, también había pedido arrendar un departamento, porque prefería mantener la privacidad de su hogar.

El motivo que lleva a algunos famosos solicitar esto, es porque en cada grabación asiste un número grande de producción, por lo que las casas se ensucian mucho.

La Divina Comida - Instagram

¿Y los regalos?

El panel de Me Late contestó otra de las interrogantes más comunes de la audiencia, y es quién compra los regalos que se entregan los participantes en cada episodio. "La producción te da todos los regalos y también te dice lo que debes decir", descalificó Pamela, y agregó que las preguntas que se hacen también son pauteadas, y si no la quieres hacer, se la pasan a otro participante.

Finalmente, la animadora habló sobre las largas jornadas de grabación, muchas de las cuales comienzan a las 18:00 horas y terminan a las 04:00 de la madrugada. "A nosotros con Viñuela, en el último capítulo estábamos un poco ebrios pero seguimos igual, con la boca morada, Viñuela casi se queda dormido pero terminamos igual".

Ver más

"Es una sinvergüenzura": Jordi Castell alega contra CHV por repetir 19 veces su capítulo en "La Divina Comida"

Diana Bolocco debuta en TikTok con sensual coreografía junto a Marcela Vacarezza y Ale del Sante

Pampita confirma que está embarazada ¡Está esperando una niña!