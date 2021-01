"La reina del desierto": Maly Jorquiera recuerda su pasado en El Salvador

Gran parte de su vida, Maly Jorquiera la pasó en El Salvador, Región de Atacama. La animadora ha contado en reiteradas oportunidades cómo era su vida sencilla en el norte de Chile, donde pasó su niñez y adolescencia.

Para recordar parte de lo que fue su juventud en este antiguo asentamiento minero, la comediante compartió una foto en la cima de un cerro, junto a un grupo de compañeras de curso.

Maly, la Reina del desierto!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Tantos hermosos momentos! Gracias x el recuerdo a mi amada @dokolazca", escribió junto al registro.

Una de sus mejores amigas respondió al registro con un cariñoso mensaje: "Siempre mi Maloka fue la más histriónica, seca y reina del condado, te re amo amiga, y tenemos tantos recuerdos juntas, eres la mejor amiga que nadie puede imaginar".



Otros de sus seguidores también le dejaron sus reacciones. "Me encanta tu forma de ser!! Lukitas está rodeado de amor😘", "Maly te ves super. Nadaaa que envidiar a nadie. Mas encima lo haces re bien en tv. Un saludo para ti.😘", "Que lindo recuerdo ❤️ querido El Salvador", fueron algunos de los comentarios.

El matrimonio de Maly Jorquiera

La pareja de comediantes formada entre Sergio Freire y Maly Jorquiera, cerró el 2020 de la mejor manera. Los tórtolos se comprometieron en matrimonio tras años de pololeo y un hijo en común, el pequeño Lucas.

La actriz, que siempre bromeaba con la lentitud de Sergio para pedirle matrimonio, contó a Lun los detalles de cómo que la propuesta del standupero. "Yo no sé cómo este hombre se metió en el cacho de pedir matrimonio", señaló.

La coanimadora de Sigamos de Largo, agregó que la relación entre ambos, que nació en 2014, siempre ha sido muy buena. "Es que de verdad es el amor de mi vida. Nos complementamos muy bien, él es súper sabio, como si fuera un hombre viejo (…) Tiene paciencia y calma para ver las cosas, somos como el ying y el yang. Y nuestro hijo es mitad y mitad también. Puede ser tan prendido como la mamá y tan calmado como el papá".

Maly contó que la idea del matrimonio primero comenzó como una conversación entre ambos. "Nosotros siempre hablamos, tenemos una relación súper conversada, bien de amigos. Entonces, en una noche de pandemia comentamos que no nos hemos podido juntar todos los Jorquiera-Freire y ahí dijimos ‘qué pasa si nos casamos cuando termine todo esto, hacemos una mega fiesta y aprovechamos de celebrar que estamos vivos", continuó.

Sin embargo, luego de la conversación el actor planeó una forma especial de sorprender a Joquiera. "Nuestro hijo se durmió a la hora perfecta, Freire encargó mi comida preferida y me entregó un regalo. Y ahí me pasó una carta, el anillo y una pulserita. Todavía estoy en shock. Nunca me imaginé esta situación y es muy bonito", cerró.

