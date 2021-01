"Me sentía mino": Luis Jara cuenta cómo fue cuando conoció a Gianluca Vacchi y se hizo pasar por su hermano

Nadie puede negar que los años le han hecho muy bien a Luis Jara. El cantante aprovechó la pandemia para bajar unos kilos, cambió su corte de pelo y bronceó su piel, todo para estrenar su más reciente canción Velita blanca. Fue en el contexto de la promoción de su nuevo tema que el cantante recordó una anécdota que lo llena de orgullo.

El artista, que en Chile ha sido comparado en algunas oportunidades con el millonario italiano Gianluca Vacchi, contó que durante una estadía en Miami pudo conocerlo.

En el programa juvenil Vamo' a calmarno' de TVN, el rostro de Mega contó que tras su salida de la pantalla del matinal en 2020, decidió viajar dos meses a Estados Unidos solo, con el objetivo de reencontrarse consigo mismo.

En esa instancia, unos amigos chilenos lo invitaron a un club nocturno, donde, coincidentemente, tocaría el italiano, quien también es DJ.

"Me arreglé, me puse una camisa, accesorios, me afeité la barba y me broncee. En ese momento me sentía mino", comenzó relatando el artista.

"Entonces fuimos a la discoteque LIV. Había un guardia grandote parado afuera y uno de los chilenos le dice 'él es el hermano de Gianluca'. El guardia me queda mirando y me pregunta '¿estás seguro?'… 'Sí, estoy seguro", agregó.

Al entrar, Luis Jara y sus amigos fueron al sector VIP de la discoteque, lugar donde conoció a Vacchi. "Me hicieron entrar como si fuera el hermano de Gianluca", aseguró.

Cerca de las 03:00 de la mañana y según contó el animador, fue el mismo Gianluca quien pidió conocer a Jara. "Entro al camarín de Gianluca y me dice 'cariño mío' en italiano y me abraza. Me mira de arriba para abajo y todos los que estaban con él se comenzaron a reír y a sacar fotos".

Luis Jara explicó que el italiano se sorprendió con el parecido entre ambos y se tomó con humor el momento, retribuyéndoselo con un generoso gesto.

"Estábamos en la mesa y de repente llegan seis mujeres con una de las botellas de champaña más caras del mundo como regalo de cortesía de Gianluca Vacchi a su nuevo hermano chileno", cerró Jara.

