Katyna Huberman se reinventa en Brasil: "El plan es tener una inversión"

La actriz Katyna Huberman regresó a Chile luego de casi un año viviendo en Buzios, Brasil. Si bien un proyecto la trajo de vuelta a nuestro país, asegura que solo se quedará por unos meses. Y es que el camino del emprendimiento se tomó la vida de la intérprete, quien tiene diversos proyectos en tierras cariocas.

"Estamos en una casa amoblada cerca de la montaña que se la arrendé a unos amigos. Estamos lejos de la civilización, como nos gusta", señaló a Meganoticias, indicando que además "están terminando la construcción de un departamento que queremos arrendar a turistas en vacaciones. La idea es arrendarlo mientras estamos acá trabajando".

"El plan es tener una inversión. Cuando nos inviten a trabajar a Chile, vendremos, pero ya no vamos a depender si nos llaman o no. Me había escrito gente pidiéndome datos de Buzios y les dije que íbamos a tener listo este departamento, pero ahora cerraron otra vez por la cepa nueva", explicó a LUN.

La cuarentena de Katyna Huberman

En entrevista con el diario, Katyna Huberman contó cómo fue pasar la pandemia en uno de los países más afectados por el Covid-19. "Estuve haciendo pan, pero después tuve que parar y empecé con las carteras a telar. Mi marido estaba haciendo sesiones de biomagnetismo y tenía sus pacientes. Estuvimos bien encerrados desde marzo hasta agosto por la pandemia", dijo.

El pasado 8 de enero, la actriz regresó a Chile. Debido a las medidas tomadas por las autoridades sanitarias, debió hacer una cuarentena obligatoria. "Estamos en cuarentena obligatoria y este lunes (18 de enero) vuelvo a trabajar. Desde la reja no más he visto a algunos que me trajeron cosas del supermercado y un colchón que nos faltaba", señaló al respecto.

