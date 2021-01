Daniela Nicolás realiza potente descargo: "Basta de sentirse libres de criticar a los demás detrás de una pantalla"

Hace rato que no es bien visto criticar el cuerpo de otra persona, sin embargo, todavía quedan muchas que siguen haciéndolo, dando opiniones desafortunadas que nadie ha pedido.

De esto reflexionó en su cuenta de Instagram Daniela Nicolás. La actual Miss Universo Chile, hizo un llamado a dejar de ser tan críticos cuando se trata de la apariencia de otra persona.

"Hasta cuándo criticamos cómo nos vemos. Un día se critica porque nos maquillamos mucho, al siguiente porque fue poco, que esa ropa no te queda bien, que ayer te veías mejor, que te ves vieja, gorda, demasiado delgada, que estás mostrando mucho, etc. Es agotador", comenzó relatando.

Para la actriz lo más importante es la tolerancia hacia el resto. "Cada uno tiene derecho a vivir como quiera, a subir la foto que quiera, a vestirse como quiera, y a decir lo que quiera mientras no agreda al de al lado. La libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Grábenselo, ya que a muchos se les ha estado olvidando", agregó.

La maquilladora acompañó su descargo junto a una foto en ropa interior que se realizó tiempo atrás.

"Hice esta foto hace unos meses para una campaña, con poca ropa, poco maquillaje, y me encanta. Así soy yo, y al que le guste maravilloso, y al que no tiene nada constructivo que aportar, guárdeselo. Basta de sentirse libres de criticar a los demás detrás de una pantalla. Las redes sociales nos acercan, no hagamos que nos distancien por favor ♥️", cerró.

Las reacciones

El tema propuesto por Nicolás fue aplaudido por sus seguidores. "No pudiste haberlo dicho mejor👏", "👏 Gracias por este mensaje Dani 💙", "Te aplaudo, toda mi vida fui criticada pero mientras más piedras me tiren más alto será mi pedestal jajaja 🙌🙌🙌🙌", "Excelente mensaje. Creo que la apariencia debe dejar de ser tema para calificar a las personas ya sea positiva o negativamente", fueron algunos de los comentarios.

