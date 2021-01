Coté López está trabajando en su tercer libro: "¡Voy en la mitad!"

Así como Francini Amaral ha respondido las preguntas de sus seguidores, sumándose a las tendencias de Instagram, otros famosos han optado por dinámicas un poco más desafiantes como el reto de "Verdad o Mentira", al que recientemente se unió Coté López.

La modelo, empresaria y madre de 5, compartió un sticker en sus historias con el mensaje "¿Verdad o Mentira?". La idea es que sus seguidores hagan alguna aseveración y ella pueda contestar sin filtro si es cierta o no.

En este contexto, un usuario puso "que quieres tener otro bebé", refiriéndose a la llegada de un nuevo integrante a su familia. Sin embargo, Coté López contestó "mentira absoluta", descartando completamente aquella opción.

¡Se viene el tercer libro!

La dinámica también sorprendió con una revelación sobre sus logros profesionales, ya que la modelo contó que se encuentra trabajando en su tercer libro. Todo ocurrió cuando una persona escribió "¡viene el tercer libro!", a lo que la creadora de CLo le dio la razón.

"Verdad… ¡Voy en la mitad!", puso. De esta manera, confirmó una nueva entrega que sucederá las primeras dos entregas de novelas de pasión y erotismo Discúlpame, fue un error y Tú tampoco eras para mí.

Coté López confirma su tercer libro - Instagram

Sus interacciones en la plataforma

Cabe señalar que Coté López es una activa usuaria de redes sociales, especialmente de Instagram, en donde comparte registros de su día a día y reflexiones sobre la vida. Hace unas semanas, la influencer envió un potente mensaje motivacional a sus seguidores.

"Hoy voy con un consejo porque hace rato que no subo uno NO DESISTAN", partió relatando. "El otro día algo me hizo sentido … ¿han visto alguna vez un niño que haya desistido de intentar de caminar?? Jamás ¿verdad ? Intentan e intentan aunque se caigan mil veces ¿y se han preguntado por qué ??", continuó.

Para la influencer, la opinión del resto muchas veces puede sabotear los logros de las personas, por ello invitó a dejar de pensar en los otros al momento de tomar tus propias decisiones.

"Yo me lo pregunté… creo que es porque no entienden aún al resto y no piensan en lo que los demás piensan, solo siguen intentando por ellos mismos. ¿Entonces por qué desistes de lo que quieres hacer ? Por ti , o por el resto?… piensen en ustedes abúrranse de darle en el gusto a todos", agregó.

Ver más

Antonella Ríos comparte foto y reflexiona sobre el poco amor propio que se tenía

Lucila Vit comparte su primera fotografía junto a Rafael Olarra

"Una foto de…": Laura Prieto se suma a la tendencia y comparte romántica fotografía junto a su pareja