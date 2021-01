Claudia Conserva recuerda el día que el "Chino" Ríos la trató de gorda y solo tenía 17 años

En un nuevo capítulo de Milf, Claudia Conserva desclacificó un viejo episodio que la marcó produndamente cuando solo era una adolescente. La animadora recordó un desagradable comentario que hizo Marcelo "Chino" Ríos sobre su cuerpo.

El panel del programa de TV+ formado por Berta Lasala, Fran Conserva y Majo Torrealba, comentaba sobre lo inapropiado que sería en los tiempos que corren hoy hablar sobre el cuerpo de otra persona o criticarla por su peso.

En ese contexto, Conserva recordó cuando el ex tenista la criticó cuando recién estaba iniciando su carrera. "¿Saben quién me ' gordeó' una vez? Que me dolió igual… cuando era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito… el ' Pollo' (Valdivia) me llevaba al Lomitón y yo pensaba que la hacía y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes y me lo comía todo", comenzó contextualizando la animadora.

"Y cáchate que el Chino Ríos, en esa época como de TV Grama, le preguntaron por ene mujeres chilenas, cabras de la época, a ver cómo las encontraba y yo dije ' oh, sale mi foto… a ver' y el Chino Ríos dice 'sí, es linda pero un poco gorda', me dolió hasta el alma", agregó.

En ese momento y ante la sorpresa del panel, su hermana, Fran Conserva le recordó que el deportista era "vengativo", por lo que le recomendó "no provocarlo", causando las risas de Claudia.

Cladia Conserva

El suplemento de Claudia Conserva

A finales de 2020 la animadora anunció el lanzamiento de su propio suplemeto alimenticio, Zivavit, el cual contiene vitamina D, extracto de maqui, colágeno hidrolizado, zins y coenzima Q10.

En diciembre, la conductora contó en Milf que desde mayo estuvo pensando en la idea de crear un suplemento de vitaminas para verse y sentirse mejor, ya que reconoce, no siempre come variado y equilibrado, por lo que se pierde nutrientes esenciales.

"Se acuerdan que tiempo atrás yo les decía, 'les voy a contar, ya les voy a contar', porque me decían 'estás distinta, te está cambiando la piel', hacían comentarios, y yo dije, 'no les puedo adelantar nada hasta que llegue el momento en que yo esté segura de que lo probé de noté un cambio, de que me siento mejor y lo voy a compartir cuando llegue ese momento' ¡Llegó!", comenzó explicando.

Para la animadora los cambios que trajo la pandemia fueron un punto de inflexión para ella. "Les voy a contar la verdad de la verdad, esto parte así. A mí me afectó la pandemia mal, al igual que a todos ustedes, pero así mal, de verdad yo me deprimí en mi casa, lloraba, estaba angustiada", señaló.

"Dándole vuelta me puse a estudiar el tema y decidí que iba a crear una fórmula que a mí me dejara tranquila para los cuidados y las necesidades que tiene una mujer como yo, o como ustedes, pero quise probarla primero en mí. Entonces busqué el mejor laboratorio del mundo mundial y de eso no les quepa ninguna duda, porque dije no voy a jugar con mi salud", explicó sobre el proceso de producción.

Claudia Conserva lanza suplemento alimenticio

