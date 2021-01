"Cuánto amor": China Suárez enternece las redes con fotografía junto a sus tres hijos

Una encantadora fotografía fue la que compartió María Eugenia Suárez, más conocida como China Suárez, en su cuenta de Instagram. Se trata de una fotografía en la que aparece la argentina junto a sus tres hijos: Rufina (7), Magnolia (2) y Amancio, de solo 4 meses de edad.

"Postales de una siesta de domingo", escribió junto a la imagen, que muestra a sus cuatro protagonistas durmiendo. Más de medio millón de me gusta recibió tras la publicación, y es que pocas veces se los ha visto juntos en alguna postal.

Además de estas reacciones, los usuarios de la plataforma dejaron cientos de comentarios aludiendo a la ternura detrás de la imagen. "Cuánto amor", "¡Que amor esta foto! Madraza", y "Hermosooos potriiiiiiii que amor", fueron algunos de los mensajes que recibió.

China Suárez junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio - Instagram

La habitación de ensueño de sus hijas

Hace unas semanas, China Suárez causó sensación compartiendo fotografías de la habitación de sus hijas Rufina y Magnolia.

El dormitorio, cuenta con una casa de muñecas en tamaño real. Además, está decorado en tonos pasteles, y tiene el particular detalles de que la cama que comparten Rufina y Magnolia al estilo marinera, imita la fachada de una casa, con su tejado, sus ventanas y sus macetas con flores.

La publicación le siguió a semanas de polémicas por una supuesta pelea con Benjamín Vicuña, la que fue desmentida por ella misma a través de redes sociales. China Suárez etiquetó a una cuenta de la plataforma, asegurando que viene acosándola desde hace un tiempo.

"Hola @chusmeteando1. Esos no somos nosotros jajajaja. Chequear no, no? Les cuento que esta cuenta de una 'periodista' está algo obsesionada con nosotros. Su 'fuente' es una cuenta que me acosa, se ríe de mi y de mis hijxs hace varios meses", dijo la actriz, según recogió CanalNet.

"Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta. Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investigue. No copien y peguen. Estas son las fuentes de esta periodista. Un poquito de seriedad, un poquito. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying", agregó.

Además, aclaró que las personas que aparecen en una de las fotografías publicadas no son ellos, "el niño se llama 'Nicolás' y jugó mucho con Magnolia. Jajaja ni siquiera chequean las fotos".

