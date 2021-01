María Teresa Matus revela cómo es su relación con Arturo Vidal: “Excelente, lo adoro”

María Teresa Matus se mantiene muy activa en redes sociales mostrando parte de su vida junto a sus tres hijos en Barcelona.

La ex esposa de Arturo Vidal ha ganado gran popularidad en redes sociales, donde cautiva a sus casi 600 mil seguidores con sensuales postales.

En una ronda de preguntas y respuestas vía stories de Instagram, la inflluencer aclaró la pregunta del millón: cómo es su relación con el futbolista.

Matus reveló que le tiene mucho cariño a su ex marido, quien actualmente mantiene una relación con la modelo Sonia Isaza.

"¿Cómo es la relación con el padre de tus hijos?", le consultó un usuario. A lo que Marité respondió: "Excelente, lo adoro!", dejando claro que ambos se llevan bien.

Pero no es la primera vez que Marité Matus deja entrever que su relación con futbolista es cordial. A mediados del año pasado, esa buena relación quedó reflejada en una storie compartida por María Teresa en la que se puede ver al futbolista compartiendo con sus hijos este Día del Padre.

Con una foto del deportista y un emoji de corona, Matus demostró que todo va bien con su ex.

Su pololeo con Daniel Valenzuela

Pese a que el futbolista ha podido rehacer su vida amorosa, la influencer no ha tenido la misma suerte, o al menos no que se sepa públicamente.

Aunque durante varios meses estuvo en una relación con Daniel Valenzuela, este mismo se encargó de confirmar que el romance había terminado.

Invitado al programa de conversación de Revista Velvet "El Aperitivo" en agosto pasado, el animador habló con Jordi Castell sobre su vida amorosa.

Consultado por sobre si estaba en pareja, el locutor de radio respondió que estaba soltero. "No estoy con novia, la última vez fue marzo, abril, estaba bien entusiasmado pero la distancia fue más complicada ahí, la pandemia, todo…está en Barcelona y yo estoy en Santiago, no había caso, fue de los buenos momentos, buen periodo, duramos como 3, 4 mees, pero fue bien bonito, hasta el día de hoy tengo contacto. Es un encanto, es un amor, es guapísima, uno es feo pero afortunado, es adorable, somos muy amigos hasta el día de hoy, no tengo ningún tema mal con ella, muy buena onda", explicó en relación a María Teresa Matus con quien pololeó hasta que comenzó la pandemia.

