Marcela Vacarezza responde de la mejor manera a pesado comentario por presentar a su nueva mascota

La familia Araneda-Vacarezza parece estar asentándose mejor de lo imaginado en Miami. La exitosa carrera del animador en Univisión; sumado al grupo de amigos que tiene el matrimonio en Estados Unidos, y la posibilidad de estudiar a distancia de sus hijos, los ha llevado incluso, a querer recibir a un nuevo integrante para su familia.

Marcela Vacarezza compartió en su cuenta de Instagram una foto de su nuevo cachorro. Se trata de un perrito blanco raza Samoyedo, que enterneció a la mayoría de sus seguidores.

"Un regalo maravilloso!! Nuevo integrante de la familia ❤️", escribió la comunicadora junto al registro.

Las reacciones

La mayoría de los usuarios que sigue a la psicóloga reaccionaron con cariñosos mensajes a la publicación.

"Que belleza, lo quiero conocer!!", "Pero mira!!!!! Cómo crece la familia!!! Que linda la mascota, es un señor o una señorita???? Muy linda la fotito, pensé que era un peluche blanquito. 💓👏", "Hermoso Lobo cuanto tiempo tiene 2 o 3 meses bello me encantó a cuidarlo mucho❤️❤️", escribieron.

Sin embargo, no faltó el comentario malintencionado que importunó a la comunicadora. "Yo solo me pregunto. Porque mostrar todo lo que tiene y por qué no aserlo (hacerlo) callado", le escribió una persona.

La ex rostro del matinal de TVN no dudó en responder al usuario, recibiendo el masivo respaldo de sus fans. "Porque es mi Instagram y publico lo que quiero", señaló, a lo que se sumaron otros comentarios alentando a Vacarezza. "Muy buena respuesta", "nada más sincera que tu respuesta 👏", "Bien Marcelita", fueron algunos de los que más se repitieron.

