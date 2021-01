Camarógrafo José Miranda rompe el silencio por caso Viñuela: "Esto ha sido un calvario"

Este lunes de llevó a cabo la audiencia de conciliación del juicio en contra de José Miguel Viñuela por parte de José Miranda, el camarógrafo al cual el animador le cortó el cabello en julio pasado durante una transmisión en vivo del matinal Mucho Gusto.

En la instancia, las partes involucradas no llegaron a acuerdo, por lo que el proceso judicial deberá seguir su curso en los próximos meses.

El abogado de Miranda, Roberto Ávila lamentó el no haber podido llegar a acuerdo este lunes. "Lamentablemente hoy día en la audiencia de conciliación no se llegó a ningún acuerdo. La contumacia de la defensa ha dado lugar a esto. Tarde o temprano va a salir una sentencia que esperamos confiados, y la dilatación del proceso solo puede satisfacer la soberbia, pero no va a permitir la impunidad" señaló.

"Lo que uno aprecia en la defensa es que hay una actitud contradictoria de cierto cinismo, porque ante la opinión pública señalan que buscan un acuerdo, que han tratado de reparar el daño causado sin embargo en los tribunales realizan una vehemente defensa tratando de no responder por nada. O sea hay una moneda de dos caras en la contraparte", agregó.

Según informó La Tercera, el tribunal se dispone a recibir la causa a prueba, donde durante los próximos 20 días cada parte debe aportar sus pruebas. Luego, se convocará a testigos del hecho, entre ellas, las animadoras Diana Bolocco y Soledad Onetto, quienes estuvieron el día del incidente del corte de cabello en el estudio de Mega.

Consultado por el citado medio sobre qué lo llevó a descargar su frustración, José Miranda, reveló que "después de 6 meses aparezcan con supuestos testigos y papeles que nunca he firmado".

José Miguel Viñuela corta el cabello de José Miranda - Mega

El camarógrafo, quien se encuentra con licencia médica desde mediados del año pasado, se refirió a los nuevos antecedentes entregados por la defensa de Viñuela en los que, supuestamente, el animador y el profesional audiovisual habrían llegado a un acuerdo monetario de 350 mil pesos. Además, de que el pelo estaría guardado para ser donado a una fundación.

"Nunca he tenido acuerdo alguno con el señor Viñuela. Para mí esto ha sido un calvario. Esto lo vio todo el país, y aunque la gente me saluda por solidaridad, yo habría preferido seguir con mi vida tranquila y quitada de bulla. Lo único que quiero es que este juicio termine pronto, para dar vuelta la hoja y seguir con mi vida normal como cualquier ciudadano de este país", declaró Miranda a La Tercera.

En relación a la información trascendida en medios de comunicación sobre supuestas conversaciones que Viñuela y sus abogados habrían estado intentando tener con la familia de Miranda para llegar a acuerdo, este señaló que eso no sería real. "Mi familia siempre me ha apoyado, pero nunca ha intervenido para impedir algún acuerdo", aseguró.

Ver más

Caso Viñuela perjudicó a Pamela Díaz: importante marca la bajó de su publicidad

José Miguel Viñuela muestra a su hija menor a una semana de su nacimiento