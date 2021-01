"Es una sinvergüenzura": Jordi Castell alega contra CHV por repetir 19 veces su capítulo en "La Divina Comida"

La pandemia de covid-19 ha hecho que los canales de televisión repitan una y otra vez los capítulos de sus programas más exitosos para capear la imposibilidad de grabar en pandemia. Sin embargo, para el fotógrafo Jordi Castell, la repetición de La Divina Comida de Chilevisión, resulta excesiva.

En entrevista con Nacho Pop en su programa El Aperitivo de Revista Velvet, el fotógrafo le consultó al periodista cuántas veces han repetido su participación en el programa de cocina en la cual participó junto a Savka Pollak, Ximena Rivas y Pascual Fernández. "Lleva 14 repeticiones ya, las he ido contando", respondió el notero.

"El mío lleva 19 repeticiones. El otro día hablábamos con la Carola de Moras, porque con la Carola estuvimos juntos, con ella, Giorgio Jackson y la Solange Lackington, que lo pasamos la raja, te morí, fue súper agotador, pero lo pasamos la raja. 19 veces es como un poquitito ‘¡¿me estai?!. ¿Y a ti 14?", señaló el animador.

"14, hace dos semanas la dieron de nuevo y ahí, las llevo contadas, 14 veces y hay una que… Ahí es cuando Lackington cuenta que está pololeando con su masajista de sus vacaciones. Me acuerdo de ese capítulo porque lo han dado muchas veces", complementó Nacho, quien luego de un rato agregó, "Yo creo que igual… Hasta cierto punto, porque después la gente se aburre".

Jordi Castell - Instagram

"A ti te pagaron por una vez"

Castell reflexionó en que la actitud del canal no es la correcta, por lo cual ha rechazado otras ofertas de participar en programas de la estación.

"¿Sabes qué? No sé por qué, algo tienes que me haces contar cosas como que se supone que no se deben contar. Me han invitado varias veces a Pasapalabra en el último tiempo y no he querido ir porque creo que es… Y se los digo a las chiquillas que no es nada en contra de ellas, a las productoras periodísticas, las que me escriben… Porque igual encuentro que lo que hace Chilevisión es una sinvergüenzura con todas sus letras", señaló.

"¿La repetición?", consultó Nacho Pop. "Sí poh, porque a ti te pagaron por una vez", confirmó Castell, sobre su capítulo que fue grabado en 2017.

Para el comunicador también resulta injusto para los equipos de trabajo. "Y ojo, tú o yo somos caras visibles, pero los equipos, los camarógrafos, las maquilladoras, los tramoyas, los periodistas. Con todo mi respeto, no puedes ser tan cara de raja de estar pasándote por el aro el trabajo de tanta gente. Principalmente la cara de nosotros. Nosotros trabajamos con nuestra imagen. De hecho esa casa que mostraron mía, que es esta misma, ahora es completamente distinta", cerró.

Ver más

Pancho Saavedra pagará un año de arriendo a hogar de niños en riesgo

Diana Bolocco debuta en TikTok con sensual coreografía junto a Marcela Vacarezza y Ale del Sante

Pampita confirma que está embarazada ¡Está esperando una niña!