Así es la vida actualmente del primer ganador del 'Factor X' Julio Meza

Julio Meza es recordado por ser el ganador de la primera temporada del Factor X.

Hace 15 años el artista cartagenero fue el ganador del reality del canal RCN.

Después de eso, incursionó en la televisión como Chipi Chipi en la novela Chepe Fortuna.

Además, ha sacado cuatro producciones discográficas.

Entre ellas destacan Luchando, Nuestra Tierra Volúmen II, Culpable y Me siento perdido.

Sin embargo su fama no duró tanto tiempo como muchos esperaban.

El artista compartió una reflexiva publicación que dejó pensando a sus seguidores.

Allí respondió a quienes le han preguntado: “¿Por qué no eres tan famoso?”.

Dijo que que cuando las personas deciden estar en el camino de Dios todo cambia.

"No lo soy porque en este camino, si estás con Dios, si eres serio, responsable, disciplinado, si no tienes vicios, todo lo malo se espantará de tu lado. Ya que la mayoría por ser famosos hacen hasta cosas que van en contra de Dios. Aceptan dineros mal habidos, algunos se casan con otros famosos por negocio y no por amor" según relata el diario el Universal.