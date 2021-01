La razón por la que Antonia Bosman quiso dejar la televisión luego de "Pacto de Sangre"

Durante su participación en Almorzando con el Rubio, Antonia Bosman reveló que quiso dejar la televisión luego de su rol en Pacto de Sangre. De acuerdo con la actriz, todo se debió a la exposición que tuvo tras aparecer en la teleserie.

"Fue igual impactante el hecho de que mucha gente lo vio. Si igual algunas personas me conocían por Wena Profe (transmitida por TVN en 2007), el cambio con Pacto de Sangre fue muy extremo", comentó a Martín Cárcamo.

Antonia Bosman en Pacto de Sangre - Reproducción

Antonia Bosman explicó que las personas comenzaron a reconocerla en la calle, y que aumentaron sus seguidores en redes sociales. "Siempre lo tomé por un lado muy positivo. Me gusta mucho que la gente se acerque a mí a felicitarme por mi trabajo", dijo.

Pese a lo anterior, indicó que la exposición suele dar pie a comentarios positivos y negativos. "Creo que eso fue lo más heavy. Generar este caparazón de los comentarios en general. Tratar de que me deje de importar tanto lo que opinen los demás", reconoció.

"Lo pasé súper mal"

Antonia Bosman remarcó que la exposición produjo un gran cambio en su vida. "Fue un cambio muy drástico en mi vida (…) Nunca me había tocado tanto impacto, tanto comentario. Que tanta gente opinara sobre mi trabajo fue heavy igual", sostuvo.

"La verdad es que lo pasé super mal, es algo que no mucha gente sabe. Lo pasé mal en esa época, lo pasaba bien y lo pasaba mal, tenía como esta dualidad", señaló en conversación con Martín Cárcamo, revelando que pensó en abandonar la televisión.

"Lo pasé super mal, sufrí harto, dije 'ya no quiero volver más a la tele', no quiero esto, no quiero esta exposición, no quiero actuar más", contó. "Después me di cuenta que era una tontera, si tú estás conforme con tu trabajo, y crees que lo estás haciendo bien yo creo que eso es lo más importante", dijo.

