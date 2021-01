Alejandra Giraldo es una de las periodistas que más han dado de qué hablar recientemente.

Las botas de Alejandra Giraldo que generaron críticas en sus redes

Esto, porque reemplazó a Mónica Jaramillo en el noticiero de la mañana.

Desde hace varias semanas, junto a Juan Diego Alvira, informan a los colombianos.

Su papel ha sido bien recibido y ahora tiene bastantes fanáticos.

En sus redes sociales tiene más de 100 mil fanáticos que no dudan en comentar sus publicaciones.

Por eso en cada de uno de sus post en Instagram sus fans no dudan en reaccionar.

Sin embargo en una de sus últimas fotos, recibió críticas que para algunos resultaron graciosas.

Todo ocurrió porque la presentadora posteó una foto luciendo una botas tipo texanas.

Algunos de los comentarios señalan que parecen las botas de 'Pedro el escamoso'.

"Las escamosas!", "Y las botas. Todo hermoso", "Ummm no, no, con esas botas NO", " donde estará su caballo", "las botas son las de Pedro el escamoso".