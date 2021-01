4 películas de Netflix especiales para mujeres solteras dispuestas a triunfar

Ya estamos casadas de escuchar la frase “Detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer”. No estamos ni detrás, ni enfrente. No necesitamos tener una pareja para poder sentirnos plenas y triunfar. Te mostramos 5 películas de Netflix que nos llevan a esta profunda reflexión.

Son muchas las personas que se empeñan en afirmar que uno de los objetivos de toda mujer debe ser encontrar una pareja. Incluso, nos topamos con muchas desdichadas y desesperadas por este tema.

Sin embargo, existen grandes espacios donde podemos desarrollarnos ampliamente y no siempre tiene que ser al lado de un hombre. Netflix nos muestra historias de grandes luchas que nos hacen quitarnos estigmas y saber que no ser soltera no es sinónimo de sentirnos vacías.

Películas de Netflix que no hacen reflexionar

1.- Elizabeth en Netflix

Esta historia disponible en Netflix nos demuestra que cuando una mujer tiene sus propósitos firmes nada, ni nadie le impedirá alcanzar grandes objetivos e incluso pasar a la historia.

Haciendo caso omiso a la insistencia de sus asesores para que contraiga matrimonio, la protagonista decide gobernar y sacar adelante a su nación completamente sola, sin necesidad de casarse y demuestra que es posible.

El filme está basado los primeros años de la reina Isabel I de Inglaterra, hija del poderoso Enrique VIII y de Ana Bolena. Lahistoria cinematográfica recibió una gran variedad de nominaciones y premios. En el rol protagónico la prestigiosa Cate Blanchettle da vida a la empoderada reina.

2.- Solteras

En esta historia se nos muestra la vida de una joven que está obsesionada con el matrimonio. En búsqueda de sus propósitos, se inscribe en una escuela para encontrar esposo.

Allí la protagonista se encuentra con otras mujeres que tiene el mismo deseo y objetivo. Así que todas comienzan a trabajar en una ardua preparación.

No obstante, cuando la chica logra alcanzar su propósito, se da cuenta de que lo que realmente necesita es algo más que un hombre a su lado. Nos enseña que encontrar la llamada “media naranja” no es el sinónimo de la plenitud de una mujer.

Entre el elenco figuran artistas como Cassandra Ciangherotti, Gabriela de la Garza, Irán Castillo y Juan Pablo Medina.

3.- Someone’s great: Alguien extraordinario

Luego de experimentar una devastadora ruptura amorosa, una chica decide salir con sus amigas con el objetivo de sobreponerse del dolor. Pero a lo largo de la trama se da cuenta de que terminar la relación no le deja únicamente sufrimiento. También aprende en su soltería lecciones que la llevarán a crecer y madurar.

El elenco de esta historia está conformado por artistas como Gina Rodriguez, Brittany Snow, DeWanda Wise y Lakeith Stanfield.

4.- Soltera codiciada

En esta película que podemos ver en Netflix el novio de una joven toma la decisión de terminar con ella luego de 6 años de relación.

La protagonista queda sumergida en un gran dolor, así como en actividades poco saludables para intentar sobreponerse.

Impulsada por su deseo de superarse, la chica decide un día comenzar a escribir un blog para drenar así su sufrimiento. Su técnica realmente da resultado. Ella comienza a sentirse mejor, pero entonces una situación pone a prueba su recuperación y que su exnovio se interesa por volver a buscarla.

El elenco de esta producción resaltan Gisela Ponce de León Karina Jordán, Jely Reategui, Christopher Von Uckermann, entre otros.

